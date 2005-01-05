ادعاهاي روزنامه آمريكايي واشنگتن تايمز درباره دخالت ايران در عراق

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روزنامه واشنگتن تايمز ادعا كرده است : دخالت هاي روز افزون ايران در عراق و سرپيچي هاي اين كشور از قوانين مربوط به سلاح هاي كشتار جمعي در آستانه ورود به سال 2005 بزرگترين چالش را در زمينه صلح و امنيت عراق و تمام خاورميانه پديد آورده است .

اين روزنامه همچنين ادعا كرده است ايران با اعزام هزاران تن نيروهاي موسوم به سپاه بدر به عراق و صرف ميليون ها دلار براي استخدام مزدورها و ديگر مقاصد غير قانوني قصد دارد به طوريكه درنظر دارد بر انتخابات 30 ژانويه تاثير بگذارد.

اين روزنامه آمريكايي درادامه اتهامات واهي خود ادعا كرده است نمايندگان ايران درعراق از جمله "مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق" بسيار اميدوارند كه بتوانند راي اكثريت را به خود اختصاص دهند. اين گروه ها قصد دارند در نهايت با تنظيم قانون اساسي عراق به نفع خود هر آنچه را به نفع تهران است در قانون اساسي عراق اعمال نمايند.

روزنامه آمريكايي واشنگتن تايمز كه بارها چنين ادعاهايي بي ربط را درباره ايران داشته در ادامه آورده است: توافق هاي فرانسه و آلمان و انگليس از سوي اتحاديه اروپا با ايران درباره مسائل هسته اي بسيار بيش از آنچه لازم بود با ايران نرمش داشت. ايران با توليد كيك زرد قوانين جهاني درباره سلاح هاي كشتار جمعي را نقض كرده است و اين گناه هرگزپاك نخواهد شد.

اين روزنامه در بخش ديگري ادعا كرده است كه حقوق بشر در ايران به هيچ وجه رعايت نمي شود و زنان و كودكان در شرايط بسيار مخاطره انگيزي زندگي مي كنند.

روزنامه واشنگتن تايمز در نهايت با دلايلي كه آنها را دلايل "عدم لزوم دخالت ايران در عراق" ناميده، نتيجه گرفته است كه نبايد به هيچ وجه به تهران اجازه داد در امور عراق دخالت كند.