نمایشگاه مسکن و ماشین آلات ساختمانی در اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که ظهر شنبه برپا شد، علاوه بر شرکتهای انبوه ساز و تاسیسات ساختمانی، شرکتهای ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی، عمران، ماشین آلات سنگین راهسازی نیز حضور دارند.

این نمایشگاه با حضور 54 شرکت از استانهای اصفهان، اردبیل، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، تهران، زنجان، یزد و مازندران به مدت سه روز دایر شده است.

شرکتهای تولیدی داخلی و حاضر در این نمایشگاه تازه ترین تولیدات و ابداعات خود را در زمینه خدمات فنی و مهندسی، تاسیسات ساختمانی، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، درب و پنجره و... در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع به نمایش گذاشته اند.

معاون عمرانی استاندار اردبیل در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه هدف از برگزاری آن را ارائه آخرین دستاوردهای تولیدکنندگان، معرفی به مصرف کنندگان و بازاریابی برای مسکن سازان عنوان کرد.

ایرج بیگدلو با تاکید بر اهمیت مقاوم سازی و بهسازی واحدهای مسکونی در شهرها و روستاهای استان اظهار داشت: هم اکنون درصد قابل توجهی از ساخت و ساز در روستاهای این استان مقاوم سازی نیست.

وی با بیان اینکه از مجموع واحدهای مسکونی استان بیش از 100 هزار واحد در روستاها واقع شده است، افزود: با وجود اقدامات دولت در بحث مقاوم ‌سازی و بهسازی این اماکن، ساخت و ساز واحدهای مسکونی روستایی در استان با استانداردهای لازم فاصله دارد.

معاون استاندار اردبیل تعداد واحدهای مسکونی شناسایی و ثبت شده استان را بیش از 240 هزار واحد برشمرد و ابراز داشت: بیش از 10 درصد این واحدها در محدوده بافت فرسوده و 20 درصد نیز در حاشیه شهرها قرار گرفته که ساخت و ساز همه این واحدها غیراصولی است.

به گفته وی توجه به الگوهای بومی و هویتی و بهره گیری از تجربیات فنی و مهندسی شرکتهای موفق داخلی و خارجی به منظور استاندارد سازی واحدهای مسکونی ضروری است.

گفتنی است علاقمندان به این نمایشگاه می توانند از ساعت 15 تا 21 عصر از آخرین دستاوردهای بخش مسکن، خدمات فنی و مهندسی، عمران و ماشین آلات راهسازی دیدن کنند.