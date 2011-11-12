جلسه آموزشی خادمین مساجد خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول آموزش و پژوهش امور مساجد خراسان در حاشیه این دوره آموزشی به خبرنگاران اظهار داشت: این دوره های آموزشی با مشارکت اداره کل اوقاف و امور خیریه و امور مساجد استان با هدف آموزش هیئت امنا در خصوص نحوه ساخت وساز مساجد و ایجاد وحدت رویه طبق نقشه های مصوب شهرداری و اوقاف برگزار شد.

وی گفت: آموزش و توجیه هیئت امنا در خصوص مسائل شرعی و احکام وقف تا پایان سال در مساجد مشهد واستان برگزار خواهد شد.

مجتبی درحی با بیان اینکه دوره های آموزشی شهرستان های استان از ماه آینده آغاز می شود، ادامه داد: این جلسه آموزشی با حضور 400 نفر در مسجد جواد الائمه مشهد برگزار شد.

درحی افزود: در این جلسه علاوه بر توزیع بسته های آموزشی و فرهنگی بحث توجیهی در مورد برنامه های غدیر نیز ارائه شد.

وی بیان کرد: سومین جلسه آموزشی هیئت امنا، ائمه جماعات و خادمین مساجد خراسان رضوی جمعه آینده در مسجد توحید مشهد برگزار خواهد شد.