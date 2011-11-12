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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

نایبی در گفتگو با مهر:

هفته کتاب فضای گفتمان و هم اندیشی را در سراسر کشور ایجاد می کند

هفته کتاب فضای گفتمان و هم اندیشی را در سراسر کشور ایجاد می کند

تهران - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان تهران اظهار داشت: هفته کتاب فضای گفتمان و هم اندیشی را در سراسر کشور ایجاد می کند و نقش و تأثیر کتاب را بازگو می کند.

محسن نایبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی افزود: نامگذاری هفته‌ای با عنوان کتاب، موجب ارتقای فرهنگ و افزایش سرانه مطالعه کشور می شود.

وی افزود: هفته کتاب بهانه‌ای برای ایجاد پیوند دائمی بین کتاب و مردم است که با بهره گیری مناسب از این زمان، شوق مطالعه در جامعه جاری خواهد شد.

رئیس انجمن کتابخانه های شهرستان تهران عنوان کرد: کتاب همچون خورشید فضای زندگی را روشن می کند و مثل باران بر سرزمین دلها می بارد و اندیشه ها و کردارها را رونق، زیبایی و طراوت می بخشد.

وی ادامه داد: کتاب، والاترین جایگاه را در گستره های فردی و اجتماعی داراست که پیوسته بر زندگانی نورافشانی خواهد کرد.

نایبی بیان داشت: بزرگان گفته اند کتاب را با انگیزه تمام کردن نخوانید و در به پایان رساندن آن عجله نکنید، بلکه با تعمق و تفکر در متن کتاب فرو بروید و علم و دانش خود را با کتابت ماندگار و مستحکم کنید.

کتاب با هیچ رسانه ای قابل قیاس نیست

وی افزود: بنابراین کتاب با هیچ رسانه و عاملی قابل قیاس نیست؛ به همین دلیل باید راه استفاده از آن را به نسلهای آینده نشان داد و رسانه های کشور نیز باید برای تبلیغ بیشتر کتاب و کتابخوانی تلاش کنند.

فرماندار شهرستان تهران یادآور شد: حضور نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی در هفته کتاب، نشان از اولویت گرفتن فرهنگ کتابخوانی و احساس نیاز کردن بخشهای مختلف جامعه به گسترش کتاب و کتابخوانی است.

وی افزود: باحمایت مسئولان فرهنگی کشور، قشر وسیعی از مردم به اهمیت فرهنگ کتاب و کتابخوانی واقف هستند و نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی هم برای گسترش کتابخوانی تلاش خود را به کار می گیرند.

‌این مسئول عنوان کرد: اهمیت و ارزشی که متولیان فرهنگی کشور به کتاب دارند، ستودنی است، اما برای اعتلای این فرهنگ باید بیش از پیش تلاش کرد.

کد مطلب 1458237

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