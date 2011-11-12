سه مرکز جمع آوری شیرخام و دو کارگاه تولید خوراک دام و طیور در تبریز پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد تقی زاده در جلسه شورای فنی دامپزشکی استان، گفت: سه مرکز جمع آوری شیر به دلیل عدم رعایت اصولی بهداشتی و عدم توجه به اخطارهای صادره مبنی بررفع نواقص و دو کارگاه غیرمجاز تولید خوراک دام و طیور به دلیل نداشتن پروانه بهداشتی با حکم مراجع قضایی پلمپ شدند.
وی افزود: مراکز جمع آوری شیر جهت ادامه فعالیت باید مقررات بهداشتی را رعایت کرده و حتما به سیستم سرمایش شیر، تانکر حمل شیر استیل استاندارد و آزمایشگاه دریافت شیر مجهز باشند.
تقی زاده ادامه داد: تمام شیرهای خام دریافتی از دامداران بایستی توسط مسئول فنی بهداشتی مستقر در مرکز جمع آوری شیرخام مورد آزمایش قرار گیرد.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان تبریز با اشاره به ادامه اجرای طرح ساماندهی کارخانجات خوراک دام و طیور در استان بیان کرد: در قالب این طرح از ادامه فعالیت کارخانجات خوراک دام غیر مجاز جلوگیری خواهد شد.
نظر شما