سه مرکز جمع آوری شیرخام و دو کارگاه تولید خوراک دام و طیور در تبریز پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌فرهاد تقی زاده در جلسه شورای فنی دامپزشکی استان، گفت: سه مرکز جمع آوری شیر به دلیل عدم رعایت اصولی بهداشتی و عدم توجه به اخطار‌های صادره مبنی بررفع نواقص و دو کارگاه غیرمجاز تولید خوراک دام و طیور به دلیل نداشتن پروانه بهداشتی با حکم مراجع قضایی پلمپ شدند .

وی افزود: مراکز جمع آوری شیر جهت ادامه فعالیت باید مقررات بهداشتی را رعایت کرده و حتما به سیستم سرمایش شیر، تانکر حمل شیر استیل استاندارد و آزمایشگاه دریافت شیر مجهز باشند .

تقی زاده ادامه داد: تمام شیرهای خام دریافتی از دامداران بایستی توسط مسئول فنی بهداشتی مستقر در مرکز جمع آوری شیرخام مورد آزمایش قرار گیرد .