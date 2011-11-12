ثبت نام در کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد تا شنبه آینده ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان تا روز شنبه 28 آبان ماه مهلت دارند تا با مراجعه به سامانه مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org در کنکور کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه ثبت نام کنند.

داوطلبان می ‌توانند با مراجعه به این پایگاه نسبت به خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت ‌نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب اقدام کنند.

دفترچه راهنمای این آزمون از طریق همین پایگاه قابل مشاهده و دریافت است و داوطلبان در صورت تمایل می ‌توانند با مراجعه به دفاتر پستی در سراسر کشور نسبت به تهیه دفترچه راهنما اقدام کنند.

به گزارش مهر، پیش از این کنکور کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سال 90 دانشگاه آزاد اسلامی روز جمعه 18 شهریورماه برگزار شد و کنکور بعدی این مقطع روز جمعه 29 آذرماه برگزار می شود.