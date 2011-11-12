به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم رونمایی از این کتاب رضا مهدوی، هوشنگ ظریف، علیرضا میرعلی‌نقی، علیرضا پورامید و صدرالدین شجره حضور خواهند داشت.

همچنین گروه موسیقی «نریمان» به سرپرستی «علی پژوهشگر» نیز در پایان این مراسم به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

این مراسم ساعت 19 یکشنبه 29 آبان در تالار فارابی دانشگاه هنر واقع در خیابان انقلاب، بالاتر از چهارراه ولی عصر برگزار می‌شود.

کتاب «ردیف موسیقی ایرانی برای عود» نخستین کتاب تالیف شده این ساز در ایران است که توسط مرکز موسیقی حوزه هنری و انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شده است.