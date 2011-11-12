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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

امیریزدانی خبر داد:

اعزام 8 آتش نشان از کرج به ملارد/ آماده اعزام نیرو هستیم

اعزام 8 آتش نشان از کرج به ملارد/ آماده اعزام نیرو هستیم

شهریار - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از اعزام نیرو و خودروهای امدادی به محل حادثه شهرستان ملارد خبر داد.

محمود امیریزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ساعات گذشته انفجار مهیبی در شهرستان ملارد در محل انبار مهمات بیدگنه رخ داد.

وی افزود: در این زمینه نیروهای آتش نشانی شهرستان ملارد به محل حادثه اعزام شدند و در حال امدادرسانی به حادثه دیدگان هستند.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به کمبود نیرو در محل حادثه، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج نیز هشت نفر از آتش نشانان خود را به همراه دو دستگاه خودرو به محل حادثه اعزام کرده است.

امیریزدانی ادامه داد: این اقدام و اعزام نیرو از سوی سازمان آتش نشانی ملارد درخواست شد که سازمان آتش نشانی کرج نیز در راستای حس نوع دوستی و کمک به حادثه دیدگان نیروهای خود را اعزام کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج یادآور شد: این سازمان هم اکنون آمادگی اعزام تعداد بیشتری نیرو به محل حادثه ملارد دارد که در صورت اعلام شهرستان ملارد، به محل مورد نظر اعزام می شوند.
 

کد مطلب 1458261

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