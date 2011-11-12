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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

سرهنگ مرادی:

رزمایش شهری گردان امام علی (ع) در بوشهر برگزار شد

رزمایش شهری گردان امام علی (ع) در بوشهر برگزار شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه بوشهر گفت: رزمایش شهری گردان امام علی(ع) در شهرستان بوشهر به مدت دو روز به صورت عملی و تئوری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله مرادی در مراسم اختتامیه برگزاری این رزمایش، افزود: در این رزمایش نیروهای رزم و پشتیبانی گردان امام علی (ع) به صورت تخصصی و یگانی در رابطه با قوانین و شیوه های بکارگیری سلاح و تجهیزات نظامی آموزش دیدند.

وی مهمترین اهداف برگزاری این رزمایش را بالا بردن سطح آمادگی یگانهای رزم، تمرین عملی سرعت و تحرک در مقابله با تهدیدات و تقویت روحیه جهادی نیروها عنوان کرد.

فرمانده سپاه ناحیه بوشهر با اشاره به تهدیدات اخیر استکبار علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه دشمنان ما ضعیف نیست اما ایمان بالا و تبعیت از ولایت فقیه قدرت و توان نظام ما را از دشمنان بالاتر برده است.

مرادی افزود: پیگیری و انجام امورات بسیجیان در این نهاد مقدس نیاز به تعامل و همکاری تمام اعضای بسیج و ادارات دارد.

کد مطلب 1458268

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