رزمایش شهری گردان امام علی (ع) در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله مرادی در مراسم اختتامیه برگزاری این رزمایش، افزود: در این رزمایش نیروهای رزم و پشتیبانی گردان امام علی (ع) به صورت تخصصی و یگانی در رابطه با قوانین و شیوه های بکارگیری سلاح و تجهیزات نظامی آموزش دیدند .

وی مهمترین اهداف برگزاری این رزمایش را بالا بردن سطح آمادگی یگانهای رزم، تمرین عملی سرعت و تحرک در مقابله با تهدیدات و تقویت روحیه جهادی نیروها عنوان کرد .

فرمانده سپاه ناحیه بوشهر با اشاره به تهدیدات اخیر استکبار علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه دشمنان ما ضعیف نیست اما ایمان بالا و تبعیت از ولایت فقیه قدرت و توان نظام ما را از دشمنان بالاتر برده است .