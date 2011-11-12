کتابها و دروس دانشگاهی نمی توانند بافت قالی کرمانی را آموزش دهند

محمد رضا وزیری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص ورود فارغ التحصیلان به بازار تولید فرش اظهار داشت: دولت دانشگاه فرش را احداث کرده اما دانشجویان این مراکز علمی اطلاعات فنی ندارند و آموزش های تئوری آنها هم در حدی نیست که بتوانند وارد بازار تولید فرش شوند.

وی ابراز داشت: در حال حاضر در کارگاههای قالی بافی هنرمندانی هستند که سواد ندارند اما آن چنان نقش قالی ها را می خوانند که از عهده کمتر کسی بر می آید.

وزیری نسب همچنین با اشاره به مقرون به صرفه نبودن تولید فرش دستباف در شرایط کنونی گفت: دولت باید حمایت های تشویقی و امکانات لازم را در اختیار بافنده ها قرار دهد تا به ادامه کار ترغیب شوند.

وی تصریح کرد: در غیر این صورت نسلی که هم اکنون در حال بافندگی فرش و قالی هستند نسل پیر و مسنی است که به زودی از جرگه کارگری خارج می شوند ما به نسل آینده هم برای ورود به این هنر امیدی نداریم.

