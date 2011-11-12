قهرمانی در آسیا برای من کافی نیست/ سرمربی تمام وقت نیستم!

به گزارش خبرنگار مهر، "خولیو ولاسکو" در نشست خبری پیش از اعزام تیم ملی والیبال ایران به رقابت‌های جام جهانی ژاپن گفت: خودمان را برای مسابقات جام جهانی ژاپن در دو موقعیت متفاوت آماده می کنیم.

وی در ادامه افزود: از روز اول که اردوی خود را شروع کردیم بعضی از بازیکنان را به اردو دعوت کردیم تا آنهائیکه قرار است در ادامه اردوها باشند فرصت بیشتری برای استراحت پیدا کنند اما بازیکنان ملی پوش بعد از مسابقات قهرمانی آسیا به باشگاه‌های خود برای بازی در لیگ بازگشته و فرصت کافی برای استراحت نداشتند.

سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان با یادآوری اینکه تیمش از امروز روزی 2 جلسه تمرین خواهد کرد، افزود: ما وقت زیادی تا مسابقات جهانی ژاپن نداریم که البته این موضوع طبیعی است و باید از اندک زمانی که در اختیار داریم نهایت بهره را ببریم.

ولاسکو از دشواری کار تیم ملی والیبال کشورمان در مسابقات جام جهانی یاد کرد و گفت: در رقابت‌های جام جهانی بازی‌های سنگینی را پیش رو داریم و در عین حال باید 11 بازی انجام دهیم که به نظر من مهمترین آنها بازی اول ما مقابل تیم ژاپن است.

وی در ادامه افزود: این رقابت‌ها موقعیت خوبی برای سنجش آمادگی تیم ملی والیبال ایران است، چون در مسابقات انتخابی المپیک با تیم‌های ژاپن و چین هم‌گروه هستیم و حتی تیمی مانند مصر نیز در آن رقابت‌ها دارای سطح تقریبا یکسانی با تیم‌های چین و ژاپن است.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران اظهار داشت: چون ما در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در تهران 2 تیم ژاپن و چین را شکست داده‌ایم، اعتماد به نفس بازیکنان تیم ملی بالا رفته و از روحیه خوبی برای رویارویی با دو تیم چین و ژاپن برخوردارند، البته ما روی بعضی تیم‌ها مانند کوبا شناخت نداریم چون ممکن است بازیکنان جوان خود را در این رقابت‌ها به همراه داشته باشند.

وی ادامه داد: رقابت‌های جهانی ژاپن فرصت خوبی را برای تیم ملی والیبال ایران به منظور تدارک جهت حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک فراهم کرده است، ضمن اینکه فرصتی مهیا شده تا بازیکنان ایرانی با تیم‌های مطرح اروپایی و آمریکایی که سطح آنها به مراتب بالاتر از تیم‌های آسیایی است بازی کنند.

ولاسکو تاکید کرد: تیم‌های اروپایی و آمریکایی حاضر در رقابت‌های جام جهانی به مراتب با تاکتیک‌تر از تیم‌های آسیایی بوده و سرویس‌های پرشی خوبی را می زنند و علاوه بر این به نقاط ضعف تیم ایران بیشتر دقت می کنند. البته ما روی تیم خودمان کار کرده‌ایم و با اینکه قهرمان آسیا شدیم اما نقاط ضعفی وجود دارد که باید آن را برطرف کنیم. به عنوان مثال در چرخش‌های تیمی و یا توپ‌های برگشتی نیاز به کار بیشتری داریم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران نیاز تیمش را کار کردن بیشتر روی توپ‌های بلند و سرعتی عنوان کرد و در پاسخ به این پرسش که "چه انتظاری از تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های جام جهانی دارید؟"، اظهار داشت: هدف اول ما این است که در این رقابت‌ها چین، ژاپن و مصر را شکست دهیم اما دوست داریم در مقابل تیم‌های قدرتمند جهان نیز خوب بازی کرده و عملکرد قابل قبولی داشته باشیم. اگر بازیکنان ما اعتمادبه‌نفس لازم را داشته باشند می توانند ژاپن میزبان را نیز شکست دهند.

وی با ادای احترام به تیم‌های بزرگ والیبال دنیا تاکید کرد، شاگردان توانایی شکست تیم‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی را هم دارند و اظهار داشت: در حال حاضر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران انگیزه زیادی برای حضور در رقابت‌های جام جهانی دارند. قهرمانی تیم ما در رقابت‌های آسیایی تهران باعث شده است که جو خوبی در تیم ایجاد شود. بازیکنان با این قهرمانی به خودباوری بالایی رسیده‌اند و من نیز به بازیکنانم تاکید کرده‌ام که رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا و قهرمانی در آن رقابت‌ها برای من فوق العاده بوده اما کافی نیست.

ولاسکو در خصوص اینکه آیا بازیکنان جدیدی به اردوی تیم ملی والیبال دعوت می شوند، گفت: ما بدنبال یک بازیکن سرعتی چهارم هستیم و برای این منظور حسام بخششی را به اردو دعوت کرده بودیم که مچ پایش پیچ خورد. در حال حاضر دوباره او را به اردوی تیم ملی دعوت کرده‌ایم و قصد داریم از وجود او به عنوان بازیکن سرعتی سوم استفاده کنیم.

وی در ادامه افزود: متاسفانه برخی از گزینه‌های مورد نظر ما مانند فلاحی و جدیدی به دنبال کار خدمت سربازی خود بوده و نمی توانیم از وجود آنها استفاده کنیم. در عین حال نورمحمدی را نیز به اردو دعوت کردیم تا از وی تست بگیریم و اگر توانایی همراهی تیم را داشت در اردو می ماند.

سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان خاطر نشان کرد: ترجیح می دهم بازیکنی را به اردو دعوت کنم که در تیمش بازی می کند نه اینکه فقط در تیمش تمرین می کند. ما در سه روزی که به ملی پوشان استراحت داده بودیم یکسری از بازیکنان ملی پوش جوان را دعوت کردیم که از بین آنها فقط فیاضی در اردو باقی مانده است.

"در چشمان بازیکنانم دیدم که رویای‌شان چیز دیگری است و آنها به این باور رسیده‌اند که می توانند به مراتب تیم بهتری باشند"، ولاسکو با بیان این جمله افزود: بازیکنان ما باید عادت کنند که در هر شرایطی بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند. مطمئن باشید ژاپنی‌ها به عنوان تیم میزبان هر کاری می کنند تا تیم ما را شکست دهند چون اگر آنها دوباره به تیم ملی ایران ببازند مشکلات زیادی برای‌شان به وجود خواهد آمد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در واکنش به این موضوع که خیلی‌ها از کارشناسان والیبال اعتقاد دارند که در جام جهانی تیم ایران به مراتب باید سریع‌تر از رقابت‌های قهرمانی آسیا بازی کند"، گفت: مشکلات ما در این خصوص به دو بخش تقسیم می شود. یک قسمت آن مربوط به دفاع کردن توپ بوده و قسمت دیگر آن به تعویض توپ مربوط می شود. بازیکنان ما باید وقتی که دریافت را انجام می دهند برای عوض کردن توپ کارایی خود را بالاتر ببرند.

وی افزود: موضوع مهم دیگری که بازیکنان ما باید روی آن کار کنند به دریافت در مقابل سرویس‌های خیلی محکم پرشی باز می گردد. ما در آسیا کمتر تیمی را داریم که بتواند خیلی محکم و پرشی سرویس بزند. در بین تیم‌های قدرتمند والیبال جهان نیز تیم‌هایی مانند آمریکا، کوبا، صربستان و ایتالیا بازیکنان‌شان قابلیت زدن سرویس‌های پرشی محکم را دارند.

ولاسکو تاکید کرد: در بحث مربوط به چرخش بازیکنان ایران نیز باید بگویم کیفیت همه آنها یکسان نیست. درعین مطمئن باشید تیم‌هایی مانند روسیه و آمریکا ضعف‌های مربوط به چرخش بازیکنان ما را پیدا کرده و روی آن کار می کنند. بازیکنان ما باید برای توپ‌های جای خالی نیز خود را آماده کنند، مخصوصا نیاز داریم تا در خصوص توپ‌های برگشتی و زمانی که اسپکرها می خواهند توپ گیری کنند بیشتر کار کنیم.

سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان با ابراز تاسف از اینکه بازیکنانش در توپ‌های بلند بیشتر به دنبال آن هستند که توپ را فقط در زمین حریف بخوابانند نه اینکه آن را به بدن بازیکن تیم حریف بزنند، در پاسخ به این پرسش که "چرا بعد از رقابت‌های قهرمانی آسیایی تهران به تعطیلات رفته و بازیهای لیگ را از دست داده است؟"، گفت: بگذارید یک مسئله را برای شما روشن کنم اگر فدراسیون والیبال ایران از من می خواست که 12 ماه در ایران بمانم هیچ وقت قبول نمی کردم که سرمربی تیم ملی والیبال ایران شوم و در این خصوص نیز از همان اول به طور شفاف و واضح با مسئولان والیبال ایران صحبت کردم.

وی در ادامه افزود: مطمئن باشید هر زمان که نیاز باشد من در ایران هستم اما این را بدانید که من نیز زندگی شخصی داشته و در برخی از مقاطع زمانی باید کنار خانواده‌ام در ژاپن باشم. بعد از رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا که تیم ما در آن قهرمان شد حال برادرم بد شد و شرایط وخیمی را پیدا کرد، به طوری که او را در بیمارستان بستری کردند و من در آن زمان مجبور بودم ایران را ترک کنم.

ولاسکو تاکید کرد: همه می پرسند چرا سرمربی تیم ملی نمی رود تا بازی‌های باشگاهها را ببیند اما کسی نمی پرسد که چرا اکثر مربیان تیم‌های حاضر در لیگ برتر والیبال برای دیدن بازی‌های تیم ملی در رقابت‌های قهرمانی آسیا که در تهران برگزار شد به سالن نیامدند. آنها حتی یک جلسه از تمرین تیم ملی والیبال را نیز ندیده‌اند. بنابراین من هم نمی خواهم بعضی از بازی‌های لیگ را ببینم و نیازی هم نیست که همه دیدارها را تماشا کنم.

ولاسکو با ابراز اطمینان از اینکه در رقابت‌های جام جهانی ژاپن شگفتی‌های زیادی رقم خواهد خورد، افزود: ما قصد داریم تا بهترین بازی‌های خود را مقابل تیم‌های قدرتمند والیبال جهان انجام دهیم. من به بازیکنانم گفته‌ام که اگر با این ذهنیت به میدان برویم که مقابل روسیه، آمریکا، برزیل و ... چیزی یاد بگیریم هیچ وقت نمی توانیم چیزی را یاد بگیریم. ما می دانیم که خیلی از تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها از تیم ما قوی‌تر هستند و برای اینکه یک رقابت جدی با این تیم‌های سطح بالا داشته باشیم باید همه تلاش خود را به کار بگیریم.

وی در ادامه خطاب به خبرنگاران گفت: بگذارید مسئله‌ای را برای شما روشن کنم. وقتی که شما در یک تورنمنت آسیایی قهرمانی می شوید، معنای آن این نیست که شما بهترین تیم آسیا هستید، بلکه معنای آن این است که شما بهترین تیم آن تورنمنت بوده‌اید. ما برای آنکه ثابت کنیم بهترین تیم آسیا هستیم باید تیم‌های ژاپن و چین را در دیدارهای مختلف مانند جام جهانی و انتخابی المپیک نیز شکست دهیم.

سرمربی تیم ملی والیبال با تاکید براینکه هر بازیکنی را که به اردو دعوت می کند به معنای آن نیست که فیکس تیم ملی است، افزود: در واقع بازیکنان عضو تیم ملی افرادی هستند که در فهرست نهایی فدراسیون والیبال قرار داشته باشد.

ولاسکو در پاسخ به این پرسش که "چقدر مسائل روحی و روانی در قهرمانی تیم والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا تاثیر گذاشته است؟"، گفت: زمانی که من به ایران آمدم بازیکنان ایرانی و حتی مربیان ایرانی عادت داشتند که در وسط تمرین به بهانه‌های مختلف وقفه ایجاد کنند. به طوری که در لابه لای تمرین، کار را قطع کرده و به احوالپرسی و روبوسی می پرداختند، اما شما دیده‌اید حتی در زمان آب خوردن بازیکنان نیز تمرین ما ادامه پیدا کرده و ما در این خصوص از لحاظ روحی روانی روی بازیکنان تیم کار کرده‌ایم.

وی افزود: من از نظر روحی و روانی روی بازیکنانم کار کرده‌ام تا خودشان را از محدوده‌ای که در آن هستند سعی کنند بالاتر ببرند و در این خصوص به این باور برسند که اگر بخواهند می توانند. به طوری که همه دیدند آنها در رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا به این مهم دست پیدا کرده و قهرمان آسیا شدند.

سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان درخاتمه تاکید کرد: باید بدانید که برای من اسم بازیکن مهم نیست بلکه این مهم است که بازیکن به چه شکلی تمرین کرده و چطور بازی می کند. برای من سخت کار کردن و تلاش کردن اهمیت دارد.