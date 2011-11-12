تدوین فرهنگ زبان شناسی رایانشی در دانشگاه شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی مقداری، عرضه فرهنگ توصیفی دو زبانه زبان شناسی رایانشی را از اقدامات مرکز زبانهای دانشگاه شریف نام برد و افزود: عرضه این فرهنگ در تهیه بانک اصطلاحات علمی کشور است که تاکنون بخشی از این فرهنگ عرضه شده است.

رئیس مرکز زبانها و زبان شناسی دانشگاه صنعتی شریف ابراز امیدواری کرد که فرهنگ کامل دو زبانه زبان شناسی استفاده ماشین است.



مقداری زبان شناسی رایانشی را حوزه ای میان رشته ای معرفی کرد و اظهار داشت: از جمله این کاربردهای این حوزه می توان به مهندسی زبان، هوش‌ مصنوعی، ترجمه ماشینی متون از زبانی به زبان دیگر، طراحی موتورهای جستجوگر، استخراج اطلاعات از متون با حجم بالا، جستجو در دادگان‌های زبانی بزرگ یا در اینترنت برای یافتن پاسخ‌های لازم به پرسش‌های متفاوت اشاره کرد.



وی پردازش متن و گفتار، دریافت فرمانهای صوتی توسط ماشین و اجرای دقیق آنها و خلاصه سازی متون را از دیگر کاربردهای مدل سازی زبانی ذکر کرد و یادآور شد: درک چگونگی عملکرد زبان و مدل سازی آن برای رایانه محور اصلی پژوهشهای زبان شناسی رایانشی است به گونه ای که رایانه می تواند با برخورداری از دانش زبانی اهل زبان و نیز ویژگی پردازش سریع، داده های زبانی را با دقت و سرعت بسیار بالایی تجزیه و تحلیل کند.



مقداری به بیان دستاوردهای مرکز زبانها و زبانشناسی این دانشگاه پرداخت و یادآور شد: "برچسب زنی معنایی پیکره زبان فارسی" از طرحهای این مرکز است که با هدف یک سیستم رفع ابهام معنایی واژه و پیاده سازی یک بر چسب زن مفهومی خودکار برای زبان فارسی و استفاده از آن برای برچسب زنی یک پیکره اجرایی شد.



مقداری از راه اندازی دو آزمایشگاه زبان شناسی در این مرکز خبر داد و اضافه کرد: گروه زبان شناسی رایانشی مجهز به دو آزمایشگاه پردازش گفتار و زبان و زبان شناسی رایانشی است. این دو آزمایشگاه در زمینه فناوریهای زبان، متن و گفتار فعال هستند. رایانشی تا پایان سال جاری آماده چاپ شود.