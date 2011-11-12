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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

نجار در گفتگو با مهر:

نویسندگان کتاب پاسخگوی نیاز مخاطب خود باشند

نویسندگان کتاب پاسخگوی نیاز مخاطب خود باشند

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان در خصوص ویژگیهای یک کتاب تاثیر گذار گفت: کتابی می تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند که پاسخگوی سوالات و نیاز مخاطب خود باشد.

اسماعیل نجار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کتاب خود باید پاسخگوی سوالات و نیازهای مخاطب خود باشد افزود: کتاب باید کوچک، زیبا، جذاب و پر محتوا بوده و خواننده را تا پایان، با خود همراه کند.

وی ادامه داد: کتاب باید تاثیرگذار و پیام آور باشد و خواننده را به سمت معنویت و ارزشهای اخلاقی هدایت کند.

نجار تصریح کرد: کتابها همچنین باید ویژگی داشته باشند که خواننده مبلغ آن کتاب باشند.

مقام عالی دولت در استان کرمان همچنین اظهار داشت: علیرغم همه تلاشها در راستای ارتقاء فرهنگ مطالعه، جامعه در این خصوص هنوز به وضعیت مطلوب خود نرسیده است.

نجار با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه در کشور بیان داشت: باید در این زمینه چاره ای اساسی اندیشیده شود.


 
کد مطلب 1458283

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