90 درصد دانشجویان نخبه علاقمند به المپیادهای ورزشی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین رضوانی بعد از ظهر شنبه در جمع مسئولان المپیاد فرهنگی – ورزشی نخبگان افزود: باید شرایطی را فراهم ساخت تا نخبگان امروز و آینده سازان فردا بتوانند در کنار تحصیل به تهذیب و ورزش نیز بپردازند تا علاوه بر سلامت روح سلامت جسم را نیز به همراه داشته باشند.

وی المپیادها را فرصتی مغتنم برای تحقق اهداف وزارت علوم در این راستا دانست و اظهار داشت: اگر امروز شاهد هستید کسانی در دانشگاهها و جامعه باید در لحظات حساس تصمیم گیری کنند فردا چنین رسالتی بر دوش شما نهاده می شود پس باید از هر حیث برای اهداف جامعه اسلامی آمادگی لازم را داشته باشید و باید این وظیفه را به سر منزل مقصود برسانید و برای این امر نیاز است که خودسازی را از دوران جوانی شروع کنید.

وی افزود: به پاس علاقه شما نخبگان این فعالیت ها طراحی شده است.



رضوانی با اشاره به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این دوره از مسابقات عنوان کرد: این دانشگاه با استفاده از پتانسیل و توان خود توانست در میزبانی این دوره از مسابقات رضایتمندی بسیاری را جلب کند تا در آینده بتوانند انجام رسالتهای بزرگتری را برعهده گیرد.

در ادامه این مراسم با اجرای نمایش گروه ایروبیک، بخش کلیپ تلاش و اجرای سرود همراه بود و همچنین از دانشجویان مقام آور در رشته های مختلف ورزشی نیز با اهدای جوایزی تقدیر شد.