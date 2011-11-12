نخستین کارخانه تخصصی تولید خوراک آبزیان شمال کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل شیلات مازندران ظهر شنبه در مراسم افتتاح این پروژه آبزی پروری گفت: توسعه پایدار آبزی پروری به نهادهای تولیدی وابسته بوده و خوراک آبزیان و بچه ماهی مناسب به عنوان مهمترین نهاده های تاثیر گذار بر تولید محسوب می شود.

حسن حبیب نژاد افزود: مازندران با تولید بیش از 16 هزار تن قزل آلا و کپور معمولی و خاویاری، هرساله مصرف کننده حدود 25 هزار تن انواع خوراک آبزیان بوده که از استانهای مختلف تامین می شود که عدم تامین خوراک با کیفیت، هزینه حمل و نقل وعدم هماهنگی مرکز تولید با مصرف از مشکلات آن است.

وی اظهار داشت: شرکت خوراک دام و آبزیان مازندران با توجه به نیاز استان، در سال 87 شروع به احداث کارخانه تولید خوراک آبزیان کرده که بخشی از تجهیزات و ماشین آلات آن وارداتی و بخشی دیگر از آن بومی و تولید داخل است.

مدیرکل شیلات مازندران گفت: سیستم نرم افزاری این واحد تولیدی، توسط متخصصان شرکت طراحی و اجرا شده و شرکت مذکور با سرمایه گذاری 75 میلیارد ریالی، با ظرفیت تولید 16هزار تن خوراک آبزیان در سال و ایجاد 25 فرصت شغلی به برداری رسید.

حبیب نژاد افزود: کارخانه خوراک آبزیان مازندران، دارای خط تولید اختصاصی با فناوری نوین تولید خوراک اکسترودر است که امید می رود با بهره گیری از کادر فنی توانمند و متخصص و استفاده از مواد اولیه با کیفیت، خوراک آبزیان متناسب تولید و نیاز استان تهیه شود.



محصول تولید این کارخانه، علاوه بر نیاز مازندران می تواند به بازار مصرف استانهای همجوار عرضه شود.