  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

با حضور طاهایی:

نخستین کارخانه تخصصی تولید خوراک آبزیان شمال کشور افتتاح شد

نخستین کارخانه تخصصی تولید خوراک آبزیان شمال کشور افتتاح شد

ساری - خبرگزاری مهر: نخستین کارخانه تخصصی تولید خوراک آبزیان شمال کشور، با حضور استاندار مازندران در شهرستان ساری به بهره برادری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل شیلات مازندران ظهر شنبه در مراسم افتتاح این پروژه آبزی پروری گفت: توسعه پایدار آبزی پروری به نهادهای تولیدی وابسته بوده و خوراک آبزیان و بچه ماهی مناسب به عنوان مهمترین نهاده های تاثیر گذار بر تولید محسوب می شود.

حسن حبیب نژاد افزود: مازندران با تولید بیش از 16 هزار تن قزل آلا و کپور معمولی و خاویاری، هرساله مصرف کننده حدود 25 هزار تن انواع خوراک آبزیان بوده که از استانهای مختلف تامین می شود که عدم تامین خوراک با کیفیت، هزینه حمل و نقل وعدم هماهنگی مرکز تولید با مصرف از مشکلات آن است.

وی اظهار داشت: شرکت خوراک دام و آبزیان مازندران با توجه به نیاز استان، در سال 87 شروع به احداث کارخانه تولید خوراک آبزیان کرده که بخشی از تجهیزات و ماشین آلات آن وارداتی و بخشی دیگر از آن بومی و تولید داخل است.

مدیرکل شیلات مازندران گفت: سیستم نرم افزاری این واحد تولیدی، توسط متخصصان شرکت طراحی و اجرا شده و شرکت مذکور با سرمایه گذاری 75 میلیارد ریالی، با ظرفیت تولید 16هزار تن خوراک آبزیان در سال و ایجاد 25 فرصت شغلی به برداری رسید.

حبیب نژاد افزود: کارخانه خوراک آبزیان مازندران، دارای خط تولید اختصاصی با فناوری نوین تولید خوراک اکسترودر است که امید می رود با بهره گیری از کادر فنی توانمند و متخصص و استفاده از مواد اولیه با کیفیت، خوراک آبزیان متناسب تولید و نیاز استان تهیه شود.
 
محصول تولید این کارخانه، علاوه بر نیاز مازندران می تواند به بازار مصرف استانهای همجوار عرضه شود.

کد مطلب 1458301

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها