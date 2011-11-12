چهار آموزشگاه بهداشت اصناف در فارس مجوز فعالیت دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیرازبا بیان این مطلب گفت: در راستای تحقق ماده یک از آئین نامه اجرایی ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی آموزشگاه های بهداشت اصناف از سال 1380 در سطح کشور و با هدف آموزش به متصدیان و کارگران مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی و با مدیریت بخش خصوصی راه اندازی شدند.

مرجان مشتاقی مقدم افزود: بر این اساس تمام شاغلان در مراکز و اماکن یاد شده باید قبل از اشتغال به کار آموزشهای لازم در زمینه مسائل بهداشتی را دریافت و در صورت ادامه اشتغال به کار، هر سه سال یکبار در دوره های باز آموزی شرکت کنند.

وی اظهار داشت: در نیمه اول سال جاری، تعداد چهار واحد آموزشگاه بهداشت اصناف با دریافت مجوز رسمی از معاونت بهداشتی در شهرهای شیراز، خرامه، اقلید و ارسنجان آغاز به کار کردند و در حال حاضر 16 واحد آموزشگاه بهداشت اصناف از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مجوز فعالیت دریافت کرده اند و در شهرستانهای تابعه این دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.

کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان داشت: واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همه ساله به منظور افزایش پوشش دسترسی به این آموزشگاهها نسبت به اطلاع رسانی درخصوص شرایط واگذاری مجوز فعالیت در شهرهای فاقد آموزشگاه بهداشت اصناف اقدام می کند.

مدت زمان اعتبار فعالیت هر آموزشگاه پنج سال در نظر گرفته شده که در صورت رضایت، مجوز فعالیت به صورت دوره های پنج ساله تمدید می شود.