گلستان رتبه برتر همایش پیاده روی خانوادگی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا بعد از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی همایش پیاده روی خانوادگی در کلاله افزود: تاکنون استان گلستان همایشهای مختلفی را در شهرستانهای گرگان، مینودشت، گالیکش، گنبد برگزار کرده که به شهادت مسئولان کشوری و استانی رتبه برتر را از لحاظ حضور و استقبال مردم به خود اختصاص داده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با سعی و تلاش و حمایت همه مسئولان این همایش باشکوه، بی نظیر و حضور پرشور مردم برگزار شود.

مدیرکل ورزش و جوانان موفقیت در این امر را حمایت همه مسئولان، تبلیغات مناسب و ایده آل از طریق رسانه ها به ویژه صدا و سیما، نشریات و کار و تلاش شبانه روزی عنوان کرد.



سید نجیب حسینی نماینده مردم شهرستانهای کلاله، گالیکش ، مینودشت و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه برگزاری این همایشها را بسیار مهم خواند.

وی گفت: این همایش ها می تواند تاثیر بسزایی در راستای رشد و ارتقاء ورزش به ویژه ورزش همگانی داشته باشد.

حسینی اظهار داشت: تلاش در این زمینه اقدامی در راستای تحقق قسمتی از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری مبنی بر رشد و توسعه ورزش به ویژه ورزش همگانیاست.

وی اظهار امیدواری کرد که با برگزاری این قبیل پیاده رویها ورزش به خانه ها رفته و همه گیر شود.