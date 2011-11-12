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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

پاشا:

گلستان رتبه برتر همایش پیاده روی خانوادگی کشور را دارد

گلستان رتبه برتر همایش پیاده روی خانوادگی کشور را دارد

کلاله - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و امور جوانان گلستان گفت: این استان رتبه برتر همایش های پیاده روی خانوادگی کشور را بخود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا بعد از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی همایش پیاده روی خانوادگی در کلاله افزود: تاکنون استان گلستان همایشهای مختلفی را در شهرستانهای گرگان، مینودشت، گالیکش، گنبد برگزار کرده که به شهادت مسئولان کشوری و استانی رتبه برتر را از لحاظ حضور و استقبال مردم به خود اختصاص داده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با سعی و تلاش و حمایت همه مسئولان این همایش باشکوه، بی نظیر و حضور پرشور مردم برگزار شود.

مدیرکل ورزش و جوانان موفقیت در این امر را حمایت همه مسئولان، تبلیغات مناسب و ایده آل از طریق رسانه ها به ویژه صدا و سیما، نشریات و کار و تلاش شبانه روزی عنوان کرد.
 
سید نجیب حسینی نماینده مردم شهرستانهای کلاله، گالیکش ، مینودشت و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه برگزاری این همایشها را بسیار مهم خواند.

وی گفت: این همایش ها می تواند تاثیر بسزایی در راستای رشد و ارتقاء ورزش به ویژه ورزش همگانی داشته باشد.

حسینی اظهار داشت: تلاش در این زمینه اقدامی در راستای تحقق قسمتی از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری مبنی بر رشد و توسعه ورزش به ویژه ورزش همگانیاست.
 
وی اظهار امیدواری کرد که با برگزاری این قبیل پیاده رویها ورزش به خانه ها رفته و همه گیر شود.
کد مطلب 1458319

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