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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

با تایید کنفدراسیون آسیا؛

احمدی می‌تواند در اولین دیدار لیگ قهرمانان آسیا 2012 به میدان برود

احمدی می‌تواند در اولین دیدار لیگ قهرمانان آسیا 2012 به میدان برود

کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال اعلام کرد محرومیت مدافع تیم ذوب آهن برطرف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، محمدعلی احمدی، بازیکن ذوب آهن اصفهان که در دیدار با "سوون سامسونگ" کره جنوبی در تاریخ 6 مهر 90 با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شده بود و طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا و براساس بند چهار ماده ۶۹ رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۱ و بند دو قسمت سوم ماده ۳۸ قوانین انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا که تخلفات در لیگ قهرمانان آسیا به لیگ داخلی هم منتقل می شود از بازی مقابل نفت تهران در لیگ برتر محروم شده بود با توجه به عدم حضور این بازیکن در این دیدار و سپری شدن محرومیتش می تواند در اولین بازی لیگ قهرمانان آسیا در سال 2012 به میدان برود.

در آن مسابقه تیم فوتبال ذوب آهن ایران با نتیجه 2 بر یک مغلوب سوون سامسونگ کره جنوبی شد و از راهیابی به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا بازماند. در فصل 2011 مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا تیم السد قطر با برتری مقابل "جئونبوک موتورز" کره جنوبی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

کد مطلب 1458322

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