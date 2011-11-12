5500 قلم کالا تحت پوشش استاندارد در کشور هستند

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر، استاندارد و کیفیت را از ضروریات زندگی بشر دانست و افزود: استاندارد در بحث صنعت و خدمات باید در بحث کاری مسئولین قرار داده شود.

وی ادامه داد: در شش ماهه گذشته 130 محموله وارداتی غیراستاندارد غیر وارداتی را مرجوعی کردیم لذا باید در کشور جلوی ورودر کالاهای غیر استاندارد گرفته شود که ورود کالای بی کیفیت سلامت و امنیت جامعه را در همه حوزه های زندگی عمومی مردم به خطر می اندازد .

رئیس سازمان استاندارد کشور با اشاره به رابطه انطباق استانداردها گفت : 60 درصد استاندارد های ملی منطبق با استاندارهای بین المللی هستند و بر اساس قانون 44 قانون اساسی تصویب شده است مرکز مستقل استراتژی استاندارد از دو سال پیش شروع و توسعه این استراتژی پایان سال خواهد بود و صاحب و توسعه یک برنامه استراتژی در کشور باشیم .

برزگری به ایجاد پژوهشکده استاندارد و تحقیقات استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: دفتر استاندارد سازی "اکو" با حضور ده کشور منطقه در ایران راه اندازی می شود لذا در سال جاری از بین پنج زن فعال در عرصه استاندارد جهانی دومین مقام را زن ایرانی به خود اختصاص داد.

وی تاکید کرد: در استان 28 پژوهشگاه داریم که آزمایشهای استاندارد را انجام می دهند لذا بخش خصوصی برای ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه اقدام کند سازمان حمایت مادی را خواهد داشت .

رئیس سازمان استاندارد کشورگفت : 600 قلم کالای جباری داشتیم که با قانون جدید و برای مقابله با کالاهای بی کیفیت مشمول استاندارد اجباری شده اند و در زمان حاضر پنج هزار و 700 قلم کالای در بحث وارداتی کنترل می شود لذا اقدامات متعددی برای استاندارد سازی کالاها مورد توجه مسئولین در دستور کار است.

برزگری افزود: هزار و 530 قلم کالا به این اقلام وارداتی اضافه شده که استاندارد و کیفیت اقلام مورد بررسی قرار می گیرد.

وی یادآور شد: در راستای اجرای طرح طاها و تجا که به ارتقای کیفیت و استاندارد و بهره بروری و تولید با کیفیت تمرکز دارد در این راستا پنج هزار و 530 قلم کالای تحت پوشش استاندارد قرار دارد.

رئیس سازمان استاندارد کشور سیاست سازمان را واگذاری فعالیتهای آزمایشگاهها را به بخش خصوصی یاد کرد و گفت : از وجود هزار و 280 آزمایشگاه در سطح کشور ، 102شرکت بازرسی خصوصی و 40 هزار نفر پرسنل بر استاندارد سازی همکاری دارند .

برزگری در ادامه از همکاری هزار آزمایشگاه در دانشگاههای کشور خبر داد و گفت: این دانشگاهها آزمایشهای مربوط به استاندارد را انجام می دهند و در این راستا سازمان برای ایجاد آزمایشگاه از بخش خصوصی حمایت می کند.