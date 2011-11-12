اقتدار دستگاه قضایی موجب کاهش انحراف در جامعه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال انصاری ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس دادگستری شهرستان آبیک گفت: دستگاه قضایی یکی از مقتدرترین دستگاه‌های حاکمیتی در جمهوری اسلامی است و این امر به طور عملی عینیت دارد.

وی افزود: دستگاه قضایی رسالت خطیری را در حوزه حاکمیتی و مردم بر عهده دارد و با وجود خطرات زیاد فراروی این مجموعه، نیازمند کارآمدی و اقتدار و سلامت مدیریت فردی و جمعی هستیم.

رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: این موضوع به معنای نفی زحمات سایر ستوه حاکمیتی نیست بلکه به طور طبیعی همه دستگاه‌های حاکمیتی هر کدام به سهم خود در راستای تحقق منویات نظام تلاش می‌کنند و در واقع در میان دستگاه‌ها بر اساس قوانین عادی و قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش‌آفرینی قوه قضائیه در مقایسه با سایر دستگاه‌ها متفاوت است.



این قاضی تصریح کرد: برای آن که در یک زمان از حقوق اجتماعی افراد دفاع و در جایی دیگر حقوق فردی را احقاق کنیم باید به مبنای عدالت در حوزه فردی و اجتماعی توجه شود که این مبنا تا کجاست و با نگاه عدالت ‌گونه به دستگاه‌های حاکمیتی سعی ‌شود از ظرفیت‌های موجود برای پاسخگویی بهره برده و به خواستگاه مردم پاسخ دهیم.

وی گفت: هرچقدر دستگاه قضایی مقتدرترعمل کند احتمال انحراف در جامعه کمتر می‌شود و از طرفی مدیریت فردی با خود پروایی سلامت بیشتری می‌ یابد و این همه در شرایطی است که در یک فرآیند پرمانع و فراز و فرود حرکت می‌کنیم.

انصاری تصریح کرد: اجرای عدالت و رضایتمندی مردم کار سختی است در واقع باید گفت که جمع احقاق حق و اجرای عدالت و رضایت‌ مندی مطلق مردم وجود ندارد و در فحوای حرکتی خود ممکن است بر اساس مستندات و مدارک تصمیم‌ گیری کنیم ولی باز هم احقاق حق امری دشوار است.

افزایش 24 درصدی پرونده ها در آبیک

وی با اشاره به وضعیت پرونده‌ها در شهرستان آبیک بیان کرد: طی شش ماه نخست سال 90 تعداد پرونده‌های وارده در استان قزوین 9 درصد کاهش داشته ولی در شهرستان آبیک این رقم 24 درصد افزایش داشته است.

انصاری یادآورشد: در شش ماه نخست سال جاری تعداد پرونده‌های وارده در استان به ازای هر قاضی 900 پرونده بوده که این میزان در شهرستان آبیک به یک ‌هزار و 400 پرونده می رسد.

وی اضافه کرد: باید علت این موضوع بررسی کارشناسی شود تا ببینیم آیا مسائل فرهنگی در این زمینه موثر است و یا مسائل توسعه و حرکت پرشتاب ممکن است در این زمینه نقش داشته باشد ولی به هر حال این افزایش آمار متناسب با شان و منزلت مردم شهرستان آبیک نیست و باید همه علما، فضلا و فعالان فرهنگی در این زمینه تلاش بیشتری کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در سال‌های اخیر در آسیب‌ شناسی جرایم حوادثی رخ داده ولی هجمه پرونده‌های وارده فرصت این واکاوی را نمی‌دهد، حال دستگاه قضایی اگر بخواهد اقتدار خود را به معنای واقعی در شهرستان و استان عملی کند باید مردم به رعایت قانون ملزم شوند.

وی افزود: تعامل به عنوان یک اصل راهبردی و موثر در اهداف خود برای اداره دادگستری استان پیگیری می شود و از سوی دیگر بسیاری از سیستم‌های حاکمیتی در برابر دستگاه قضایی تکالیفی دارند که باید آن را طبق مقررات قانونی انجام دهند.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از محمدعلی شعبانی رییس سابق، آیت‌ الله بنی‌هاشمی به عنوان رییس جدید دادگستری شهرستان آبیک معرفی شد.