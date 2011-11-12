علم و پژوهش در دارالعلم اولویت اول باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش در جمع اعضای هیئت مدیره مراکز آموزش عالی استان یزد اظهار داشت: تحقق بیان مقام معظم رهبری در نامگذاری یزد به عنوان دارالعلم، مستلزم در اولویت قرار گرفتن علم و پژوهش است.

وی با بیان اینکه دانشگاه ها می توانند با تولید علم و پژوهش و تبدیل آن به ثروت، نقش اساسی و کلیدی در فرآیند توسعه کشور داشته باشند، بر بهره گیری از دیدگاه ها و نظرات قشر فرهیخته دانشگاهی در تصمیم گیریها و مدیریت آموزش عالی تاکید کرد.

تابش با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان یزد اظهار داشت: ایشان در این سفر استان یزد را علاوه بر دارالعباده بودن، دارالعلم نیز نامیدند که لازم است مسئولان به ویژه مدیران و فرهیختگان دانشگاهی استان برای تحقق هر چه بهتر این نامگذاری کوشش کنند.

وی افزود: به طور قطع این امر مستلزم آن است که به علم و پژوهش بهای بیشتری داده شود و ارتقای این امر در صدر اولویتهای کاری دانشگاهیان و مدیران قرار گیرد.

در این نشست تعدادی از اعضای هیئت علمی حاضر مسائل و مشکلات خود را طرح کردند که برای رفع آنها چاره اندیشی و تبادل نظر شد.