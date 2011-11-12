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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

باقری:

18 پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در همدان صادر شد

18 پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در همدان صادر شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و فنی و حرفه ای استان همدان گفت: در نیمه نخست امسال 18 پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در استان همدان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی باقری افزود: علاوه بر صدور پروانه های تاسیس، در هیئت نظارت این اداره کل 22 موافقت نامه اصولی نیز صادر شده که در حال گذراندن مراحل نهایی انجام کار هستند.

وی از دیگر موارد بررسی شده توسط هیئت نظارت استان را صدور ابلاغ مدیریت و مربیگری برشمرد و اضافه کرد: پس از تاسیس آموزشگاه به منظور کنترل کمی و کیفی فرآیند آموزش و انطباق تمام فعالیت های جاری آموزشگاه با ضوابط و دستورالعمل ها و در نهایت افزایش رضایت مندی مهارت آموختگان، بازرسی و نظارت بر آموزشگاه ها توسط بازرسان صورت می گیرد.

باقری با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از چهار هزار و 700 نفر در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای همدان آموزش دیده اند، گفت: آقایان 335 هزار نفر ساعت و بانوان 680 هزار نفر ساعت از این آموزش ها بهره مند شده اند.

مدیرکل آموزش و فنی و حرفه ای استان همدان اضافه کرد: در حال حاضر 129 آموزشگاه وی‍ژه خواهران، 12 آموزشگاه ویژه برادران و 48 آموزشگاه دو منظوره در استان همدان فعال است.

کد مطلب 1458345

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