مرثیه ای برای اخلاق

آن قدر غرق زندگی شده ایم که هم زندگی را از یادمان برده ایم و هم مرگ را، یادمان رفته است برای چه زنده ایم؛ به کجا می‌خواهیم برویم؟ خیلی چیزها یادمان رفته است، حتی یادمان رفته است که چه چیزهایی یادمان رفته است!



حنای حیا دیگر رنگی ندارد و برای احیای آن نیز کاری نمی کنیم،دروغ و غیبت رواج یافته و طعم تلخ غیبت و تهمت، بدل به شیرینی شده است، ذائقه هایمان نیز تغییر کرده اند،نه دوستی هایمان عمق دارد و نه دشمنی هایمان، در دوستی هایمان افراط می ورزیم و تعصب، در دشمنی هایمان نیز؛ گاهی در وصف شخصی فریاد برمی آوریم و گاهی سلامش را هم لایق پاسخ نمی دانیم، گاهی دلتنگ می شویم و گاهی دلسنگ؛وقتی احساسات و تعلقات ما را به هیجان می کشاند عقل را تعطیل می کنیم،پای عدالت محکم ایستاده ایم، البته تا جایی که با منافعمان سازگار باشد، عدالت را دوست داریم، اما اگر به دست و پایمان بپیچد ولو از ناحیه نزدیکترین دوستانمان که باشد، آن را به شدیدترین وجه منکوب می کنیم، سوزن سوءظن را به دست گرفته و بر صورت هرکه تشخیص دهیم نقشی به یادگار می گذاریم، عیوب دیگران آنقدر چشمان مان را پر کرده است که از عیوب آشکار خودمان غافل شده ایم، بر گذشته ها افسوس می خوریم؛ حال آنکه امروزمان بیش از گذشته مستحق افسوس است.



اخلاق را درشت می نویسیم و درست عمل نمی کنیم، عیوب دانسته خود را توجیه می کنیم و عیوب نادانسته دیگران را تقبیح!

به زندگی خصوصی دیگران سرک می کشیم و حق ورود به حریم شخصی آنها را برای خود محفوظ می داریم، نمی دانم مرگ و قیامت را قبول داریم یانه؟ که اگر احتمال حساب و کتاب را هم می دادیم اینگونه بی محابا در جاده یکطرفه قضاوت و محکومیت نمی تاختیم و بر سیرت دیگران چنگ نمی زدیم.



حتی اگر آخرت را هم بی خیال شده باشیم برای آرامش و راحتی زندگی دنیوی هم که شده اینگونه اخلاق را تارومار نمی کردیم، که اگر بنیانهای اخلاقی فروریزد چیزی از ادب و فرهنگ باقی نمی ماند و هیچ فردی در امان نخواهد بود.

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گفتار معصوم (ع): عرض المؤمن افضل من دمه؛ آبروی مؤمن پربهاتر از خون اوست. حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر: بیشتر از همه از کسی بترس که پیش تو می آید و عیب مردم را بازگو می کند.

رفتارما: چنانچه کسی در مقابل ما قطره خونی از انسانی بریزد یا بر صورتش سیلی بزند اگر دفاع نکنیم لااقل خشمگین می شویم و محکوم می کنیم، اما اگر فردی در نزد ما نسبت به دوستی یا آشنایی یا انسانی تهمت و غیبت و عیجبویی کند اگر همراهی و تایید نکنیم لااقل گوش جان به سخنانش می سپاریم و او را بر سر ذوق می آوریم!

گفتار پیام آور زیبایی ها: کار برادر مؤمنت را به نیکوترین وجهش حمل نما، مگر آن که نسبت به خلافش یقین حتمی حاصل کنی... پس تا زمانی که می توانی کار او را حمل به خیر کنی، حق نداری حتی نسبت به کلمه ای که از او شنیده ای سوءظن ببری.

رفتارما: تا زمانی که بتوانیم احتمال ناپسند و تفسیر پلشتی در خصوص رفتار دیگران بدهیم از آن تعبیر زشت پرهیز نمی کنیم، مگر آن که امکان هیچگونه برداشت منفی از کار او پیدا نکنیم آنگاه شاید احتمال خیر بدهیم شاید هم سکوت کنیم!

حضرت باقرالعلوم (ع): نزدیکترین حالت بنده به کفر آن است که لغزشهای مردم را شماره کند.



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مهدی عسگری