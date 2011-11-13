به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم ششمین کار بلند سینمایی عبدالرضا کاهانی است که صبح دیروز 21 آبان ماه با حضور بازیگرانی چون رضا عطاران، پانته آ بهرام، نگار جواهریان و احمد مهران فر کلید خورد.
"بیخود و بیجهت" یک کار اجتماعی محسوب میشود که تمام فیلمبرداری آن در یک لوکیشن میگذرد و داستان آن درباره همین لوکیشن و ماجراهایی است که برای شخصیتهای فیلم اتفاق میافتد.
مدیر فیلمبرداری این فیلم علی لقمانی است و نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی "بیخود و بیجهت" برعهده عبدالرضا کاهانی است.
دیگر عوامل تولید این فیلم عبارتنداز صدابردار: ناصر انتظاری، طراح گریم: نوید فرح مرزی، طراح صحنه و لباس: فرحناز نادری، مدیر برنامهریزی و دستیار اول کارگردان: سهیل بیرقی و مدیرتولید: مهران احمدی.
"اسب حیوان نجیبی است" فیلم قبلی این کارگردان که در جشنواره سال گذشته به نمایش در آمد، به زودی در گروه سینمایی عصر جدید اکران عمومی میشود.
در این فیلم بازیگرانی چون رضا عطاران، مهتاب کرامتی، پارسا پیروزفر، کارن همایونفر، مران احمدی، باران کوثری، حبیب رضایی و... بازی میکنند.
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