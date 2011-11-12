کنیا حمایت سازمان ملل و اتحادیه عرب در جنگ با الشباب را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، با ادامه حملات تروریستی به اتباع خارجی در کنیا، دولت این کشور به دنبال مقابله نظامی با عاملان این حملات با کمک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب است.

بر این اساس، دولت کنیا گروه شبه نظامی الشباب سومالی را مسئول حمله به خارجی ها از جمله کشتن یک گردشگر انگلیسی و ربودن چهار نفر دیگر به همراه شماری از کارگران کنیایی دانسته و به دنبال مقابله نظامی با آنها است.

"لیندسی کیپتینس" یک مقام وزارت امور خارجه کنیا با اعلام این مطلب گفت این کشور می کوشد در این راستا از کمکهای اتحادیه عرب و نیروهای سازمان ملل بهره بگیرد.

وی گفت : ما به دنبال حمایت شورای امنیت سازمان ملل و پشتیبانی احتمالی از عملیات نظامی "ماموریت اتحادیه آفریقا در سومالی" (AMISON) در تمام مناطق این کشور و نه فقط در موگادیشو هستیم.

این در حالی است که کشور سومالی واقع در مرز شمال شرقی کنیا از سال 1991 تا کنون فاقد دولت مرکزی بوده و شاهد فعالیت گروههای شبه نظامی از جمله الشباب است که غربی ها مدعی ارتباط آن با القاعده هستند.