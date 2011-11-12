زنان روستایی استان قزوین با آموزش های ترویجی آشنا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی درجانی گفت: در نیمه نخست سال جاری 3500 نفر، روز از زنان روستایی این استان تحت آموزش های ترویجی قرار گرفتند تا با امور مربوط به فعالیت های کشاورزی آشنا شوند.

وی افزود: هدف از برگزاری این دوره ها ارتقاء دانش بهره برداران زن روستایی با توجه به سیاست های بخش کشاورزی در زمینه های زراعت، باغبانی، دام و دامپزشکی، حفظ نباتات است.

به گفته این مسئول از این تعداد دوره برگزار شده 148 نفر، روز در زمینه زراعت، 838 نفرروز در زمینه باغبانی،‌ 674 نفر، روز در زمینه دام و دامپزشکی، 100 نفر، روز در زمینه شیلات، 52 نفر، روز در زمینه صنایع تبدیلی، 953 نفر، روز در زمینه حفظ نباتات بوده است.

درجانی تصریح کرد: همچنین برنامه ریزی برای توانمند سازی 733 نفر، روز از تسهیلگران زن روستایی از دیگر برنامه های انجام شده در مدت یاد شده بوده است.