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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

زنان روستایی استان قزوین با آموزش های ترویجی آشنا شدند

زنان روستایی استان قزوین با آموزش های ترویجی آشنا شدند

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان قزوین گفت: 3500 نفر، روز از زنان روستایی استان تحت آموزش های ترویجی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی درجانی گفت: در نیمه نخست سال جاری 3500 نفر، روز از زنان روستایی این استان تحت آموزش های ترویجی قرار گرفتند تا با امور مربوط به فعالیت های کشاورزی آشنا شوند.
 
وی افزود: هدف از برگزاری این دوره ها ارتقاء دانش بهره برداران زن روستایی با توجه به سیاست های بخش کشاورزی در زمینه های زراعت، باغبانی، دام و دامپزشکی، حفظ نباتات است.
 
به گفته این مسئول از این تعداد دوره برگزار شده 148 نفر، روز در زمینه زراعت، 838 نفرروز در زمینه باغبانی،‌ 674 نفر، روز در زمینه دام و دامپزشکی، 100 نفر، روز در زمینه شیلات، 52 نفر، روز در زمینه صنایع تبدیلی، 953 نفر، روز در زمینه حفظ نباتات بوده است.
 
درجانی تصریح کرد: همچنین برنامه ریزی برای توانمند سازی 733 نفر، روز از تسهیلگران  زن روستایی از دیگر برنامه های انجام شده در مدت یاد شده بوده است.
کد مطلب 1458358

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