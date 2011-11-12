به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله حسن زاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد از آموزش وپرورش به دلیل جلوگیری از ورود نشریات مختلف به مدارس گفت: باید در مدارس نشریات مختلف کودکان و نوجوانان حضور داشته باشند و مسئولان آموزش و پرورش اجازه دهند تا بچه ها و دانش آموزان از میان نشریات مختلف دست به انتخاب بزنند.



وی در ادامه بیان داشت: در گذشته و در جلسه ای که مسئولان مجله رشد حضور داشتند این انتقاد را بیان کرده ام که آن ها در پاسخ گفتند که فقط مطالب رشد استاندارد است که جای تعجب دارد که با توجه به اینکه بسیاری از نویسندگان نشریات ما و نشریه رشد مشترک هستند چگونه آثار آن ها در آنجا استاندارد و در نشریات ما استاندارد نیست.



حسن زاده تصریح کرد: برای ما جای سئوال است که چگونه با وجود اینکه نویسندگان نشریات ما افرادی چون آقای باباجانی و پور وهاب و خانم امینی هستند و آثار آن ها هم در کتاب های درسی چاپ شده بعضی ادعا می‌کنند که تنها رشد استاندارد است.



نمایشگاه مطبوعات موجب شناخت عمیق بین نشریات و مخاطبان آن ها می‌شود



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری نمایشگاه مطبوعات و با بیان اینکه این نمایشگاه فرصتی برای اصحاب رسانه است تا مخاطبان خود را از نزدیک ببینند، تصریح کرد: حضور در نمایشگاه مطبوعات موجب شناخت عمیق، آشنایی گسترده و ارتباط میان نشریات و مخاطبان آن ها می شود.



سردبیر ماهنامه "پوپک" افزود: هم اصحاب رسانه و هم مخاطبین به خصوص کودکان و نوجوان علاقه خاصی دارند تا بدانند نشریاتی که برای آنها آماده می شود به چه صورت است و شوق و علاقه خاصی هر ساله در غرفه های مختص به نشریات این گروه های سنی وجود دارد که دست اندرکاران نشریات سعی می کنند این استقبال را غنیمت بشمارند.



وی ادامه داد: در همین راستا برنامه هایی توسط برادران روحانی در غرفه نشریه "پوپک" در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد که مخاطبان در این برنامه ها که شامل مسابقه و ایستگاه نقاشی بود شرکت می کردند و نقاشی های آنان جمع آوری و همانند هرسال در نشریه پوپک به چاپ می‌رسد.



عضو شورای عالی هنر دفتر تبلیغات اسلامی در ادامه بیان داشت: به دلیل همین استقبال و برگزاری برنامه ها، غرفه نشریه "پوپک" به عنوان یکی از غرفه های برتر هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها انتخاب شد که این امر شوق و اشتیاق مضاعفی را در دست اندرکاران نشریه برای پاسخگوی به نیاز مخاطبان ایجاد می کند.



وی همچنین با اشاره به انتشار نشریه "مه یار" گفت: مه یار ماهنامه ای فرهنگی است که در زمینه مسائل اجتماعی، انسانی و دینی فعالیت می کند.



حسن زاده اظهار داشت: در این ماهنامه تلاش کرده ایم که در زمینه های مختلف نیازهای اساسی مخاطبان را اولویت قرار دهیم و در هرشماره، پرونده ویژه ای باز خواهد شد و برای شماره اول، پرونده ویژه ای را در باب ادبیات جوان بازکرده ایم.



وی افزود: در شماره دوم این نشریه پرونده ای را در خصوص عرفان‌های نوظهور بازکرده‌ایم و در شماره سوم هم که در حال آماده سازی است در رابطه با هیجان پرونده ای باز شده است.



حمایت از نشریات حوزه کودک و نوجوان



سردبیر ماهنامه "مه یار" با اشاره به سابقه طولانی مدت نشریات حوزه کودک و نوجوانان دفتر تبلیغات اسلامی بیان داشت: طی این سالیان طولانی هیچگاه نشریات حوزه کودکان و نوجوانان دفتر تعطیلی نداشته‌اند و همه مسئولان دفتر حمایت خود را از این نشریات دریغ نکرده‌اند.



وی ادامه داد: نگه داشتن انتشار نشریه ای طی این همه سال وظیفه ای دشوار است و می توان گفت که تنها مجله ای که پیش از ما وجود داشته و پابرجا مانده است کیهان بچه ها است.



حسن زاده گفت: برای سال 90، آقای پور وهاب را برای سردبیری سلام بچه ها به جای خود معرفی کرده ام که مورد موافقت دوستان قرار گرفته و برای دو نشریه "پوپک" و "سنجاقک" هم دو فرد دیگری را در نظر دارم که به موقع آن ها هم معرفی خواهند شد.



سردبیر ماهنامه "سلام بچه ها" همچنین در پاسخ به این سئوال که نشریات حوزه کودک و نوجوان دفتر تبلیغات اسلامی چه برنامه هایی را در خصوص تحقق مطالبه رهبری در خصوص رفع شبهات نوجوانان و جوانان داشته است، یادآور شد: تحقق مطالبات مقام معظم رهبری به تناسب سنی بچه‌ها در نشریات مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان مثال می‌توان به همین پرونده‌های ویژه‌ای که در نشریه مه یار در نظر گرفته شده است اشاره کرد که در خصوص عرفان های نوظهور بررسی های جدی دارد.



سردبیر نشریه "سنجاقک" همچنین در پاسخ به سئوالات دیگری در خصوص توزیع نشریات دفتر و همچنین ورود نشریات دفتر به فضای مجازی با اشاره به موثر بودن تبلیغات رسانه ای در بالا رفتن میزان توزیع و همچنین استقبال از نشریات دفتر گفت: اینکه به صورت موضوعی و فایل pdf مطالب نشریات را منتشر کنیم نیاز کوچکی را در حوزه فضای مجازی برطرف می کند و برای پاسخگویی به همه نیازهای کودکان و نوجوانان باید اقدام به برنامه ریزی و سرمایه گذاری ویژه در این خصوص کرد.

