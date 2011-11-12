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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

خبر فوری/

صدور فرمان تحریم سوریه از واشنگتن/اتحادیه عرب رویکرد خود را تشدید کرد

صدور فرمان تحریم سوریه از واشنگتن/اتحادیه عرب رویکرد خود را تشدید کرد

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از تصویب تحریمهای اقتصادی و سیاسی علیه سوریه از سوی اتحادیه عرب خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد اتحادیه عرب در نشست امروز خود در قاهره تصمیم گرفت که سوریه را هدف تحریمهای سیاسی و اقتصادی قرار دهد.

نشست امروز اتحادیه عرب در سطح وزیران امور خارجه کشورهای عربی و با هدف بررسی تحولات سوریه برگزار شد.

پیش از این قرار بود عضویت سوریه در اتحادیه عرب تعلیق شود که با مخالفت شماری از کشورهای عربی از جمله مصر روبرو شد.

در دور جدید فشارهای اتحادیه عرب علیه سوریه که به دستور آمریکا و دیگر کشورهای غربی، توسط قطر و دیگر کشورهای همسو اعمال می شود، این نهاد ناکارامد و بی تاثیر در تحولات جهان عرب، همچنین از کشورهای عضو خواست سفرای خود را از دمشق فرا بخوانند.

اتحادیه عرب در همسویی با سیاستهای خصمانه غربی ها علیه سوریه، تهدید کرد تجمع مخالفان موسوم به شورای انتقالی سوریه را به رسمیت خواهد شناخت.

کد مطلب 1458365

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