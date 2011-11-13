طرح تاسیس مکتب خانه های موسیقی اجرایی می شود

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره زمینه تبلیغ و برگزاری برنامههای موسیقی نواحی به صورت زنده به خبرنگار مهر گفت: در راستای تمرکززدایی و عدم انحصار فعالیتها در تهران علاوه بر تاسیس مکتب خانه ها برنامههایی داریم که یکی از آنها برگزاری جشنوارهها در استانها است. همانطور که موسیقی مقاومت در استان کرمانشاه برگزار شد میخواهیم موسیقی زاگرسنشینان و موسیقی آیینی را نیز در استانهای دیگر از جمله سیستان بلوچستان برگزار کنیم.
سید محمد میرزمانی با بیان اینکه امیدوار است موسیقی ایران به جایگاهی برسد که تمامی جشنوارههایش دبیرخانه دائمی داشته باشند، یادآور شد: همانطور که تاکنون نیز موسیقی مقاومت، موسیقی فجر، موسیقی کودک، جشنواره ذکر و ذاکرین و جشنوارههای دیگر دارای دبیرخانه دائمی شدهاند. در خصوص موسیقی نواحی نیز شاهد مشکلات بسیاری در این حوزه هستیم که یک به یک در صدد حل آنها برخواهیم آمد.
وی همچنین با اشاره به برنامهریزیها برای جشنواره فجرسال جاری گفت : سعی داریم جشنوارهای بهتر از سال گذشته به دبیری دکتر ریاحی داشته باشیم. در این زمینه نشستهایی برگزار شده و اعضای شورای سیاستگذاری در جلساتی پی در پی برخی برنامههای جشنواره را پیشبینی کردهاند. در این بین یکی از بخشهایی که در رابطه با آن فعالانه عمل میشود حوزه بین الملل است که به طور جدی در حال برنامه ریزی هستیم.
میرزمانی با تاکید بر ارائه بهترین کیفیت در این بخش خاطرنشان کرد: کشورهای شرکتکننده از آسیا و اروپا خواهند بود و من اطمینان میدهم که بخش بینالملل تنها مزین به این نام نخواهد بود و از بیشتر فعالان موسیقی بین الملل دعوت خواهیم کرد و این بخش نیز پر رونق خواهد بود.
وی از آغاز برنامهریزی برای گروههای داخلی از هفته گذشته خبر داد و تصریح کرد: در این زمینه همانطور که پیش از این اعلام شده بود، بخش موسیقی کودک را امسال در جشنواره فجر نخواهیم داشت و دبیر جشنواره مستقل کودک نیز به زودی معرفی خواهد شد.
میرزمانی در پایان از بازتولید کتاب "خاکهای نرم کوشک" خبر داد و گفت: این رمان نوشته سعید عاکف در رابطه با زندگی شهید برونسی است و عبدالرضا رضایینیا آن را به صورت شعر باز تولید خواهد کرد و پس از انجام این کار، "خاکهای نرم کوشک" در قالب یک سمفونی برای هفته دفاع مقدس سال آینده آماده و عرضه خواهد شد.
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