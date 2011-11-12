روزهای سخت دولتمردان جدید لیبی ؛ سکولارها بازنده اصلی جنگ قدرت

اوضاع لیبی زمانی در صدر اخبار رسانه های مختلف جهان قرار داشت، اما این روزها نگاه رسانه ها از این کشور به مناطق دیگر معطوف شده است.

یکی از دلایل این موضوع را می توان پایان نبردها در لیبی، کشته شدن معمر قذافی و فروپاشی رژیم آن به دست انقلابیون جستجو کرد.

گرچه نگاهها به لیبی کمرنگ شده است، اما این بدان مفهوم نیست که اوضاع در این کشور، بر وفق مراد است، زیرا درست است که خیال نظام جدید از معمر قذافی راحت شده است، اما هنوز سیف الاسلام زنده است، گفته می شود الساعدی پسر دیگر قذافی پناهندگی سیاسی از نیجر گرفته است.

البغدادی المحمودی نخست وزیر رژیم قذافی هنوز به لیبی جدید تحویل داده نشده است و مقامات الجزایری هم دو پسر، دختر و همسر معمر قذافی را در خاک خود نگه داشته اند و بعید است که آنها را تحویل دهند.

وجود سلاح های زیاد در دست انقلابیون، انبارهای مهمات رها شده، دخالتهای خارجی، اختلافات میان مناطق و شهرهای مختلف، نبود دستگاه قضایی عادل و انتقام جویی قدرتمندان امروز از قدرتمندان دیروز از دیگر چالشهای لیبی جدید است.

روزنامه القدس العربی با اشاره به این مشکلات آورده است : "عبدالرحیم الکیب" که مامور تشکیل کابینه شده است در حالی به رایزنی های خود را برای تشکیل دولت انتقالی ادامه می دهد که سلاحها هنوز جمع آوری نشده است و کشور به یک جنگل پر از سلاح شبیه است.

روزنامه مذکور می افزاید: اختلافات میان شورای انتقالی درباره هویت حکومت جدید در کشور به ویژه میان اسلام گرایان و سکولارها ادامه دارد گذشته از آن رقابت قدرتهای خارجی بر سر نفت لیبی به اوج خود رسیده است.

این روزنامه می نویسد: سکولارها بازنده اساسی جنگ قدرت در لیبی جدید هستند و این بدان مفهوم نیست که اسلام گرایان پیروز عرصه هستند.سکولارها به رهبری "محمود جبریل" کارشان تمام شده است.

روزنامه فوق بیان کرد: مشکل بزرگی که نخست وزیر موقت لیبی با آن روبرو است فقط به چگونگی توزیع کرسی ها خلاصه نمی شود بلکه بازسازی نهادهای دولتی و بسط نفوذ دولت در همه مناطق لیبی، تحقق آشتی ملی، فراهم آوردن خدمات اساسی برای مردم چالش بزرگی را پیش روی الکیب قرار داده است.

لیبی هنوز شبیه جنگلی از سلاح است و صدها تن سلاح و مهمات بدون محافظ است و گروههای مسلح شهرهای لیبی را میان خود تقسیم کرده اند و به صورت خودمختار عمل می کنند که طرابلس نیز از این قاعده خارج نیست.

اسلام گرایانی که نقش زیادی در جبهه های جنگ داشته اند خواهان سهم بیشتری از پستهای حکومتی هستند که این خواسته با مقاومت شدید برخی طرفهای شورای انتقالی که از حمایت خارجی ها برخوردارند روبرو شده است.

موضوع حقوق بشر نیز از چالشهای دولت جدید است، زیرا نظام قضایی لیبی بی اعتبار است و تاکنون تلاشی برای ایجاد زیر ساختهای قضایی جدید مشاهده نشده است.

این روزنامه می نویسد: چگونگی برخورد با معمر قذافی، وجهه رژیم جدید لیبی را تخریب کرد و تردیدهای زیادی درباره پایبندی به اصول دموکراتیک وجود دارد.

روزنامه فوق می افزاید: الکیب مرحله دشواری را پیش رو دارد و مرحله تشکیل نظام به مراتب سخت تر است نابودی یک نظام است به ویژه اینکه مردمی که انقلاب کرده اند خواسته های زیادی دارند.