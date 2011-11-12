مشارکت کتابداران در مسابقات فرهنگی به صورت مستمر ارزیابی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمد بیگی گفت: این ارزیابی تحت نظارت مدیرکل و از طریق بررسی نحوه فعالیت فرهنگی کتابداران هر شش ماه یک بار انجام می شود.

وی اظهارداشت: مشارکت کتابداران در مسابقات کتابخوانی موجب افزایش سطح دانش آنها درباره برترین های نشر شده و در معرفی کتابهای مفید و مناسب به مراجعان نقش تعیین کننده دارد.

محمد بیگی تصریح کرد: نقش کتابداران در افزایش فرهنگ مطالعه صحیح در جامعه حتی پررنگ تر از رسانه های گروهی است زیرا کتابداران به دلیل برخورد چهره به چهره با مراجعان می توانند تاثیرعمیقی بر افزایش اشتیاق به مطالعه در افراد داشته باشند.

این کارشناس اضافه کرد: لازم است کتابداران برای ارتقاء فرهنگ مطالعه، کتابخانه ها را به محیطی امن و جذاب برای اعضاء و مراجعان تبدیل کرده و جایگاه کتابخوانی را در برنامه اوقات فراغت مردم رونق بخشند.

وی گفت: توسعه نهضت مطالعه مفید نیازمند همکاری و تعامل همه جانبه مسئولان فرهنگی و مردم است که در این مسیر وظیفه کتابداران حساس تر و مهم تر از سایرین است.

محمد بیگی بیان کرد: در این راستا نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای افزایش مشارکت کتابداران در فعالیت های فرهنگی که موجب جذب هرچه بیشتر افراد به کتابخوانی می شود را در اولویت برنامه ریزی های خود قرار داده است.

کارشناس امور فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین افزود: با توجه به نحوه تعامل کتابداران با مراجعان، خدمات رسانی صادقانه و دوستانه، معرفی شبکه کتابخوانان حرفه ای، شرکت در مسابقات کتابخوانی و تشویق اعضاء به حضور در مسابقات و سایر فعالیتهای جانبی مهمترین ملاک های ارزشیابی عملکرد آنهاست.

وی یادآورشد: ابتکار و خلاقیت کتابداران در ارایه خدمات به مراجعان و معرفی برنامه ها و سیاست های نهاد کتابخانه های عمومی کشور از دیگر مسایلی است که در معرفی کتابداران فعال و برتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

محمد بیگی در پایان گفت: در راستای توسعه فرهنگ مطالعه بین آحاد جامعه این اداره کل از پیشنهادات و طرح های ابتکاری تمامی گروههای مردم استقبال می کند.

وی اضافه کرد: علاقه مندان می توانند طرحهای خود را به منظور افزایش بهره دهی کتابخانه های عمومی به واحد فرهنگی این اداره کل ارائه دهند.