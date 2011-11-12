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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۱۷

در گناباد/

تامین آب و هزینه های حمل و نقل دو مشکل اساسی زعفرانکاران است

تامین آب و هزینه های حمل و نقل دو مشکل اساسی زعفرانکاران است

گناباد - خبرگزاری مهر: فرماندار گناباد گفت: تامین آب و افزایش هزینه های حمل و نقل دو مشکل اساسی کشاورزان زعفرانکار این شهرستان است که با توجه به کاهش قیمت زعفران و تداوم خشکسالی باید برای کمک به کشاورزان چاره اندیشی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی بعدازظهر شنبه در نشست کارگروه بهره وری آب شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر تمام منابع آب گناباد که در بخش کشاورزی، شرب و صنعت مصرف می شود حدود 220 میلیون مترمکعب در سال است.

وی با بیان اینکه برای تامین آب مورد نیاز فرودگاه در دست ساخت گناباد و بخش صنعت نیز باید چاره اندیشی شود، افزود: ساخت دیوار ساحلی رودخانه های داخل شهر گناباد، کاخک و بیدخت از دیگر مشکلات پیش روی شهرداران این شهرستان است که باید اعتبار مناسبی برای ساخت آنها اختصاص پیدا کند.

صفایی به مشکل زعفرانکاران اشاره کرد و گفت: مشکل تامین آب و افزایش هزینه های حمل و نقل دو مشکل اساسی کشاورزان زعفرانکار این شهرستان است که با توجه به کاهش قیمت زعفران و تداوم خشکسالی باید برای کمک به کشاورزان در این زمینه چاره اندیشی شود.

صفایی گفت: با اجرای عملیات آبخیزداری منطقه سیاه کوه که مطالعات آن انجام شده بیش از 240 میلیون متر مکعب به ذخیره آب موجود در شهرستان گناباد افزوده می شود.

صفایی افزود: با اجرای این طرح که حدود 700 میلیارد ریال هزینه دارد حدود 70 درصد مشکلات شهرستان گناباد در تامین آب شرب و کشاورزی حل خواهد شد.

کد مطلب 1458381

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