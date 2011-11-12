تامین آب و هزینه های حمل و نقل دو مشکل اساسی زعفرانکاران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی بعدازظهر شنبه در نشست کارگروه بهره وری آب شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر تمام منابع آب گناباد که در بخش کشاورزی، شرب و صنعت مصرف می شود حدود 220 میلیون مترمکعب در سال است.

وی با بیان اینکه برای تامین آب مورد نیاز فرودگاه در دست ساخت گناباد و بخش صنعت نیز باید چاره اندیشی شود، افزود: ساخت دیوار ساحلی رودخانه های داخل شهر گناباد، کاخک و بیدخت از دیگر مشکلات پیش روی شهرداران این شهرستان است که باید اعتبار مناسبی برای ساخت آنها اختصاص پیدا کند.

صفایی به مشکل زعفرانکاران اشاره کرد و گفت: مشکل تامین آب و افزایش هزینه های حمل و نقل دو مشکل اساسی کشاورزان زعفرانکار این شهرستان است که با توجه به کاهش قیمت زعفران و تداوم خشکسالی باید برای کمک به کشاورزان در این زمینه چاره اندیشی شود.

صفایی گفت: با اجرای عملیات آبخیزداری منطقه سیاه کوه که مطالعات آن انجام شده بیش از 240 میلیون متر مکعب به ذخیره آب موجود در شهرستان گناباد افزوده می شود.

صفایی افزود: با اجرای این طرح که حدود 700 میلیارد ریال هزینه دارد حدود 70 درصد مشکلات شهرستان گناباد در تامین آب شرب و کشاورزی حل خواهد شد.