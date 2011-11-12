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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

احتمال انفجار مجدد در پادگان/ تنها 6 امدادگر مجوز ورود گرفتند

احتمال انفجار مجدد در پادگان/ تنها 6 امدادگر مجوز ورود گرفتند

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر با بیان اینکه تنها 6 امدادگر با سگهای زنده یاب مجوز ورود به پادگان را گرفتند گفت: احتمال انفجار مجدد می رود.

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت بحرانی پادگان ملارد خبر داد و افزود: دود غلیظ مانع نجات آسیب دیدگان شده است. خیابانهای اطراف پادگان توسط مسئولان مربوطه بسته شده تا عملیات امداد و نجات بهتر انجام شود ولی تنها 6 نفر از امدادگران توانستند مجوز داخل شدن پادگان را اخذ کنند.

وی گفت: هیچ اطلاعات دیگری در دسترس نیست ولی احتمال انفجار دیگری می رود. اورژانس تهران هم در خارج از پادگان مستقر شده و نتوانست داخل پادگان شود. آماری مصدومین و مجروحینی که هلال احمر به خارج از پادگان منتقل کرد تنها 10 نفر بوده است.

کد مطلب 1458391

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