حل مشکل ترافیک شهر قم باید مورد توجه مسئولان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در مراسم تودیع و معارفه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: توجه به مسأله حمل و نقل و ترافیک از مباحث اساسی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد عملاً کارکردن در این شهر را از بین خواهد رفت.



وی با بیان اینکه شهر قم شاهراه 17 استان دیگر است بر توجه و توسعه راه‌های حمل و نقل شهری تأکید کرد و افزود: توجه به حمل و نقل شهری، برنامه‌ریزی و بهره‌وری مناسب از امکانات جهت مهیا نمودن رفاه و آسایش شهروندان و فرهنگ سازی باید با جدیت تمام مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گیرد.



دلبری افزود: سرعت عمل بیشتر در احداث قطار شهری، ساماندهی خطوط حمل و نقل، اصلاح شبکه معابر و راه اندازی سیستم چراغ هوشمند از برنامه‌هایی است که در دستور کار جدی شهرداری قم در بهبود حمل و نقل شهری قرار دارد.



شهردار قم تصریح کرد: الحمد لله مدیران شهرداری دارای توانمندی زیادی هستند و امیدواریم با تغییرات صورت گرفته مشکلات ترافیک شهر مرتفع گردد.



وی افزود: این معاونت از حساسیت ویژه برخوردار است و نیازمند تغییرات اساسی است تا با نظر مشاوران و کارشناسان معضلات حمل و نقل شهری بهتر از گذشته شود.



دلبری، حل معضل ترافیک را در گرو توسعه و ارتقای کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی اعلام کرد و افزود: عزم جدی و بزرگی جهت رفع مشکلات ترافیکی شهر قم باید برداشته شود.



وی در ادامه گفت: آغاز عملیات اجرائی خط A قطار شهری قم و بهره برداری از این خط در آینده نزدیک،‌ ضمن تغییر در سیمای شهر قم بسیاری از مشکلات ترافیکی را مرتفع خواهد کرد.



شهردار قم با بیان اینکه 20 پروژه کلان در شهر قم در حال اجرا است تصریح کرد: پیشرفت اجرای پروژه‌های شهری نسبت به گذشته با سرعت بیشتری به پیش می‌رود و امیدوارم مردم قم در آینده نزدیک شاهد افتتاح و بهره برداری از این پروژه‌های عظیم شهری باشند.



وی افزود: در طرح تفصیلی شهر قم باید نگاهی بلند مدت پیش بینی شود تا مشکل ترافیکی در آینده در قم نداشته باشیم.



در پایان این مراسم دکتر مسیح الله معصومی به سمت معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم معرفی و از زحمات مهندس رضا یزدی تقدیر و تشکر به عمل آمد.



شایان ذکر است دکتر مسیح الله معصومی دارای دکتری تخصصی معماری و استادیار دانشگاه است.

