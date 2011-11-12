اجازه ندهیم دشمن ارادت ما به ولایت را کمرنگ کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین کولیوند گفت: انقلاب اسلامی نتیجه ایمان، اتحاد و حرکتهای مردمی به رهبری شایسته و تلاشهای شبانه روزی امام راحل (ره) است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر با اشاره به توطئه های دشمنان در قالب جنگ نرم، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به تربیت نسل متعهد و توسعه ارزش های اسلامی در جامعه داریم.

وی آگاهی و اتحاد مردم ایران را راز ماندگاری انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: امروز نیز ملت ایران با تبعیت از رهبری در دنیا نقش آفرینی می کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر، پاسداشت و حرکت در مسیر ارزش های انقلاب اسلامی را ضروری دانست و افزود: برای صیانت از دستاورد‌های نظام اسلامی شایسته است با وفاق و اتحاد حرکت کنیم و اجازه ندهیم دشمن به صف عشق و ارادت ما به نظام و و لایت، ضربه‌ای وارد کرده و یا بخواهد آن را کمرنگ جلوه دهد.

سرهنگ کولیوند در پایان افزود: امروز دنیا مشتاق و تشنه ارزش های انقلاب شکوهمند اسلامی است وظیفه اصلی ما دراین برهه از انقلاب شناخت اهداف اصلی این انقلاب است.

