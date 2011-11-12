یک میلیارد تومان برای ترجمه آثار نویسندگان ایرانی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی ظهر امروز 21 آبان در حاشیه افتتاحیه هفته کتاب در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر لزوم حمایت‌های مادی و معنوی از پدیدآورندگان کتاب در حوزه‌های مختلف گفت: امسال برای اولین بار یک بودجه مناسب برای ترجمه آثار خوب نویسندگان کشورمان به زبان‌های دیگر در نظر گرفته شده است.

وی میزان این بودجه را یک میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این بودجه توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اختصاص یافته و به زودی هزینه می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره موضوع دیدار اخیرش با وزیر فرهنگ عربستان سعودی و نتایج آن گفت: بیشتر مباحث حول محور حج و نحوه ارائه خدمات به حجاج ایرانی بود. در مجموع امسال شاهد وضعیت بهتری در این‌باره بودیم.

حسینی اضافه کرد: البته بخشی از مشکلات مربوط به تاخیر در پروازهای حجاج، طبیعی است چراکه عربستان به موقع نمی‌تواند این خدمات را ارائه دهد.

وی همچنین بر آمادگی کشورمان برای گسترش مناسبات فرهنگی با عربستان سعودی و به ویژه مشارکت در برنامه‌هایی که برای معرفی مدینه منوره به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2013 تاکید کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های آثار قرآنی و آثار خطاطی و خوشنویسی مربوط به احادیث پیامبر (ص) از جمله برنامه‌هایی است که در آینده به اجرا درخواهد آمد.