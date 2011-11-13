به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون کشتی از روز 10 آبان‌ماه آغاز شده است اما با توجه به اینکه تنها سه روز به پایان مهلت قانونی این نام نویسی باقی مانده است، تاکنون چهره‌ای شاخص برای حضور در این عرصه ثبت نام نکرده است.

مهدی محبی، قهرمان سابق سنگین وزن آسیا و عضو شورای شهر کرج، سهراب دهقان، داور درجه دو بین المللی کشتی و کارمندان یکی از بانک‌ها و یکی از خبرنگاران ورزشی، سه چهره‌ای هستند که برای حضور در انتخابات فدراسیون کشتی نام نویسی کرده‌اند اما به نظر نمی رسد هیچکدام از آنها بتوانند از عهده سرپرستی فدراسیون کشتی در سال المپیک برآیند.

در حالی که برخی مسئولان وزارت ورزش و جوانان با مستمسک قرار دادن بازنشستگی یزدانی خرم، رئیس فعلی فدراسیون جوی برای حضور نداشتن وی در انتخابات را براه انداخته بودند او چند روز پس از طرح این موضوع اعلام کرد در انتخابات شرکت می کند ولی پس از آن سکوت کرد و تا به امروز نیز برای شرکت در انتخابات فدراسیون کشتی ثبت نام نکرده است.

باید منتظر ماند و دید در حالی که موضوع برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی به یک حاشیه جدی برای این رشته ورزشی و یکی از امیدهای اصلی برای کسب مدال در المپیک لندن تبدیل شده است، وعده‌های معاونان وزیر ورزش و جوانان در مورد کمترین تغییرات در فدراسیون‌های مدال آور در المپیک شامل حال رئیس فدراسیون کشتی می شود، موضوعی که عصر چهارشنبه مشخص خواهد شد و ممکن است اخبار غیر مترقبه‌ای کام کشتی گیران، مربیان و حتی علاقمندان به کشتی را تلخ کند!

این موضوع در حالی است که اخبار شنیده شده حکایت از آن دارد که هیچکدام از چهره‌های شاخص کشتی و مورد نظر مسئولان وزارت ورزش و جوانان علاقه‌ای برای حضور در انتخابات از خود نشان نداده‌اند مگر اینکه در ثانیه‌های پایانی مهره موردنظر آنها رای خود را برگرداند و یا یک نفر خارج از خانواده کشتی و یا یکی از نفرات گمنام این خانواده، مسئولیت فدراسیون را بر عهده بگیرد که برگشتی به پنج سال گذشته است.