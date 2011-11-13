اخلاق از سیاست قویتر است

دکتر فرد دال‌می‌یر استاد فلسفه دانشگاه نتردام آمریکا و فیلسوف سیاسی معاصر در مورد این موضوع که چگونه می‌توان استانداردهای جهانی اخلاق را در دنیای کنونی به کار بست به خبرنگار گفت: این کار تنها از طریق آموزش و ارائه مدل خوب امکانپذیر است.

وی تصریح کرد: آموزش باید از دوران ابتدایی و از سنین ابتدایی و پایین آغاز شود و تا دانشگاه و سنین بالا ادامه داشته باشد. مردم نیاز دارند از الگوها و افرادی که دارای سجایای اخلاقی هستند نکات مثبت بیاموزند.

این فیلسوف سیاسی معاصر یادآور شد: افرادی چون افلاطون، ارسطو، کانت، هگل، فارابی، ابن سینا، مولوی، ملاصدرا، کنفوسیوس و گاندی دارای ویژگیهای مثبت اخلاقی زیادی هستند که می‌توان از آنها آموخت.

مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" در ادامه تأکید کرد: بر این اساس افرادی که دارای سجایای اخلاقی هستند و دارای آموزشهای اخلاقی، باید به عناوین دولتی انتخاب شوند. در این صورت است که این رهبران می‌توانند الگوهای مناسبی از اخلاق برای سایر مردم جهان باشند.

دال می یر در مورد چگونگی تشویق و ارتقای استانداردهای جهانی اخلاق نیز تصریح کرد: استانداردهای اخلاقی از قدرت سیاسی برای ارتقای اخلاق و روابط صلح آمیز کارآمدتر و مفیدتر است. همچنین این استانداردهای اخلاقی می‌توانند روابط صلح آمیز را در میان مردم جهان گسترش داده و تقویت کند.

مؤلف "شهر و عمل: کاربردهای آن در نظریه سیاسی معاصر" افزود: استانداردهای جهانی اخلاق نه تنها برای روابط میان کشورها مفید هستند بلکه یک ضرورت به شمار می‌روند تا از نسل کشی و تخریب زیست محیطی جلوگیری کنند.