توصیه عبدالله نوری به خاتمی/ احتمال انحلال 2 بانک خصوصی

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروزشنبه 21 آبان ماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

کارشناسان آمریکایی:احتمال بستن تنگه هرمزدرصورت تحریم یا حمله نظامی آمریکا



سایت خبری تعامل با اشاره به تهدیدات اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران ، نوشت : دو اقتصاددان برجسته آمریکایی با حضور در میزگرد شبکه ای.بی.سی هشدار دادند که در صورت اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و حمله نظامی آمریکا، ایران می‌تواند با بستن تنگه هرمز اقتصاد دنیا را دچار رکورد سازد. استفان لانگ یکی از این اقتصاددانان هشدار داده که احتمال هرگونه شوک نفتی از طریق قطع صادرات نفت، «فاجعه اقتصادی» ایجاد خواهد کرد. دیوید ویس اقتصاددان ارشد موسسه استاندارد پورز نیز از بروز شوک نفتی در صورت تشدید تنش‌ها خبر داده است.

عبدالله نوری به خاتمی می گوید برو پشت در خانه رهبری التماس کن

گزارش مشرق نیوز محمد حسین صفار هرندی در نشست ماهانه اساتید بسیجی با تاکید بر اشتیاق اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات آتی مجلس، گفت: چیزی که از جلسات خصوصی اصلاح طلبان به گوش می رسد این است که آنها می گویند باید به هر قیمتی به نظام باز گردیم. اصلاح طلبان اینکه امروز نمی توانند حتی از نزدیکی بیت رهبری هم رد شوند و قدرت چانه زنی با شخص اول مملکت را ندارند ناراحتند. وی در ادامه تصریح کرد :عبدالله نوری، کسی که شعار خروج از حاکمیت را سر می داد، امروز به خاتمی می گوید: اگر من جای تو بودم می رفتم و پشت در بیت رهبری می نشستم تا ایشان اجازه ملاقات دهند. نوری به خاتمی گفته اگر برایت سخت است که تنها بروی من نیز حاضرم همراه تو بیایم تا تنها نباشی.

وقتی تیم هسته‌ای دولت اصلاحات از آژانس عذرخواهی کرد

جهان نیوز در خبری آورده : پس از آنکه حسن روحانی ادعا کرد سیاست هسته‌ای دولت محمد خاتمی "فعال" بوده، یکی از کارشناس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرده دیگری از رویکرد تامل برانگیز تیم هسته ای دولت اصلاحات را کنار زد. واعظ کارشناس سابق آژانس در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی در این باره عنوان کرد: در سال ۲۰۰۳ که دولت آقای خاتمی بر سر کار بود، مقامات دولتی ایران به آژانس آمدند و گفتند که ما اشتباه کردیم دنبال فناوری هسته‌ای رفتیم.

وزارت خارجه مجوز ورود به باغ قلهک را بدهد

علی محمد مختاری رئیس سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با سایت خبری شفاف با اشاره به خارج کردن مخفیانه درختان قطع شده از باغ قلهک گفت: تقاضا داریم وزارت امور خارجه مجوزی به کار‌شناسان بدهد که بتوانند مجددا از باغ قلهک بازدید کنند و ببینند که خسارت‌هایی که به تازگی وارد شده به چه مقدار بوده است. پس از آن ۳۱۰ اصل درختی که قطع و گزارش آن داده شده بود، ۳۰ اصل دیگر نیز مجددا قطع شد که کمیسیون اتخاذ تصمیم کرد و در حال حاضر نیز شاهد هستیم که آخر شب توسط کامیون تنه‌های درختان قطع شده به خارج از سفارت حمل شده که متاسفانه این روند ادامه دارد.

فکر می‌کنید فقط شما به اسناد محرمانه دسترسی دارید!

به گزارش سایت خبری اعتدال، بهمن اخوان عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ، در نامه سرگشاده‌ای که خطاب به رییس جمهوری نوشته است، به انتقاد از نمایندگانی پرداخته که جایگاه خود را به حراج گذاشته‌اند.در بخشی از این نامه آمده : آقای احمدی نژاد! به تازگی سخنانی مبنی بر در دست داشتن اسناد محرمانه کشور مطرح کرده اید، فکر می کنید که اگر در سمت فعلی خود نبودید، به این اسناد دسترسی داشتید؟ شاید هم فکر کرده اید از ابتدای نظام تاکنون تنها شما این اسناد را در اختیار داشته و رؤسای جمهور قبل از آن بی خبر بوده اند. اما باید به شما بگویم که اگر رئیس دولت نبودید، شاید شما را تا جلوی درب ورودی وزارت اطلاعات نیز راه نمی دادند. این اسناد محرمانه را همه دولت ها داشتند، اما افشای آنها را چیزی جز دشمنی با نظام نمی دانستند.

لیدرجریان انحرافی شب ها چگونه می خوابد!

مشرق نیوز در خبر دیگری آورده : یکی از سران جریان انحرافی اقدام به برگزاری جلسه ای با خوانندگان موسیقی های زیر زمینی نموده است.وی در این جلسه گفته تا دهه فجر شما شاهد اتفاقات خوبی در حوزه موسیقی خواهید بود. وی همچنین گفته من به ممیزی اعتقاد ندارم و شب ها هم تا موسیقی گوش ندهم به خواب نمی روم.

احتمال انحلال 2 بانک خصوصی



سایت خبری جهان نوشت :مقام ارشد یک نهاد نظارتی در نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی پس از اشاره به فساد بزرگ بانکی اخیر، تاکید کرده است که مجوز فعالیت ۲ بانک خصوصی باید لغو شود. این مقام مسئول در نامه خود از بررسی های دقیق پرونده این ۲ بانک و نحوه دریافت مجوز آن ها خبر داده و تصریح کرده است، مجوز این بانک ها به صورت قانونی صادر نشده و بخشی از اقدامات ضروری برای صدور مجوز، نادیده گرفته شده است.

مطهری:بجز مجاهدین و مشارکت از هر لیست انتخاباتی استقبال می کنم

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با جهان نیوز گفت: هر گروهی بخواهد نام من را در لیست انتخاباتی خود قرار دهد هیچ مشکلی ندارم جز مشارکت و سازمان مجاهدین. البته این دو هم که قانونی نیستند و نمی توانند در انتخابات شرکت کنند. این حرف جدیدی نیست و من در انتخابات دور قبل مجلس نیز همین حرف را زدم.

یونان ورشکسته:‌هیچ کس به ما نفت نمی دهد ؛‌ از ایران نسیه می خریم

سایت خبری عصر ایران به نقل از خبرگزاری رویترز نوشت : دولت یونان که با بحران بی سابقه اقتصادی و ورشکستگی روبرو است به خرید نفت از ایران تمایل پیدا کرده است . بنا بر این گزارش به دلیل اینکه بسیاری از بانک ها و موسسات مالی اروپا و آسیا از بیم ورشکستگی یونان از ارایه اعتبارات مالی به این کشور خودداری می کنند دولت آتن برای جبران نیازهای نفتی خود به خرید نفت از ایران روی آورده است.