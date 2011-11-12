شاهد شکل گیری فرآیند منطقی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فدایی در نشست مشترک جوانان و دانشجویان جمعیت رهپویان و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی افزود: به نظرم اراده ای که بین سران سه قوه در برخورد با مفاسد مالی و اقتصادی شکل گرفته دستاوردهای مهمی است. البته متأسفیم اگر نسبت به فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری که سال 80 صادر فرمودند دقت لازم می شد شاهد شکل گیری اینگونه مفاسد نبودیم . ولی با توجه به فضایی که در کشور شکل گرفته و مطالبه به حقی که مردم دارند و عزم جدی سران سه قوه شاهد شکل گیری یک فرآیند منطقی در برخورد با مفاسد مالی و اقتصادی هستیم که امیداواریم حاشیه سازان این مسیر را تغییر ندهند.

نائب رییس کمیسیون اصل 90، با اشاره به گزارش کمیسیون اصل 90 گفت: در گزارش کمیسیون اصل 90 چند جهت به صورت مشترک مطرح شد.1- اصلاح در سیستمها 2- اصلاح در روش ها 3- اصلاح در ساختارها 4- اصلاح در فرایند انتخاب مسئولین 5- اصلاح در گزینش مدیران 6- اصلاح در تنظیم روابط درون دستگاهی و بین دستگاهی 7- اصلاح در نظام نظارتی (درونی و برونی) 8- اصلاح در بازرسی ها.

وی افزود: اگر این ملاحظه مورد توجه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت و مجلس قرار گیرد قطعاً می توان امیدوار بود که می شود این فساد را به فرصتی بزرگ برای‏ اصلاحات لازم و تحول اساسی در نظام بانکی کشور تبدیل کرد.

فدایی ادامه داد: ولی اگر خدای نکرده مسئولی بخواهد فرافکنی و یا فرار به جلو کند و خودش را تطهیر نموده و دیگران را متهم کند این خسارت و زیان بزرگ استمرار می یابد و مردم و خدا مسببین را نمی بخشند.



وی اضافه کرد: البته نباید بگذاریم مطالبه به حق مردم و حق طلبان کمرنگ شود و این مطالبه، ریشه یابی فساد و تفاهم نانوشته کانونهای منحرف و فاسد "قدرت" و "ثروت" و رسانه است که منشأ شکل گیری اینگونه فسادها است.



فدایی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه اخیراً در یکی از سایت های ضد انقلاب اتهامات و مطالب خلاف واقعی به آقای حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی خامنه ای دادند، پاسخ گفت: این خبر را صد درصد تکذیب می کنم معلوم است که کار دشمن، دشمنی، عملیات روانی و جوسازی و دروغ بافی است.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی افزود: خودتان می گویید سایتهای متعلق به نظام سلطه و ضد انقلاب چنین اخباری را ترویج می کنند بایستی شکرگزار باشیم که دشمنان چنین پریشان خاطر گشته و بهم ریخته اند و هذیان می گویند و به فرموده حضرت امام(س) «هر وقت دشمنان از شما تعریف کردند شک کنید» - دشمنان که خیر امام و انقلاب، رهبری و منسوبین ایشان و مردم را نمی خواهند و کارشان دشمنی است.

وی تاکید کرد: با قاطعیت می توان گفت یکی از پاک ترین بیوت و فرزندان، بیت رهبری و فرزندان ایشان است که این هم از الطاف و عنایات الهی است.

وی افزود: هر انسان آزاده در یک ارزیابی ساده نسبت به مواضع نظام سلطه، ضد انقلاب، فتنه و جریان انحراف متوجه واقعیتی می شود که آن واقعیت مواضع مشترک این چهار جریان است یعنی این چهار جریان در موضوعات و مسائل خاص مواضع مشترک دارند.

فدایی خاطرنشان ساخت: هم نظام سلطه ، هم ضد انقلاب، هم فتنه و هم جریان انحراف به دنبال بحران سازی در داخل کشور هستند به دنبال ایجاد اختلاف بین قوا هستند دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم هستند دنبال اختلاف بین اصولگرایان هستند دنبال تضعیف رهبری هستند دنبال اتهام به منسوبین رهبری هستند دنبال تضعیف سپاه و بسیج هستند دنبال تضعیف شورای نگهبان هستند دنبال اختلاف بین روحانیت هستند دنبال حاشیه‏سازی هستند در یک کلام دنبال تضعیف جبهه حق هستند. و این راهبردهای مشترک دشمنان می تواند درس عبرت برای همه وفاداران به ایران اسلامی باشد.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد رابطه با سپاه و نیروی قدس گفت: نهاد انقلابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادهای بر آمده از اسلام ناب محمدی(ص) است. نهاد انقلابی سپاه پاسداران اسلامی نهادهای بر آمده از عدالت واقعی، آزادی واقعی، مردم سالاری واقعی، کرامت انسانی واقعی می باشد که بر قلعه‌های رفیع ارزش ها ، پاسدار خوبی هاست.

فدایی افزود: انتظار همه آزادی خواهان جهان حضور نیروی قدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمایت و پاسداری و گسترش مفاهیم والای ارزشی برای همه انسان ها در سراسر جهان است.



وی اضافه کرد: پاسدار واقعی کسی است که دفاع از آزادی و عدالت و مظلومین و امنیت و صلح جهانی را به عنوان جهاد فی سبیل ا... سر لوحه همه برنامه های خود دارد و این مفاهیم دفاع از ارزش های مشترک همه انسانها است و محدوده جغرافیایی نمی شناسد.



نماینده مردم تهران در تحلیلی درخصوص در رابطه با بیداری اسلامی اظهار داشت: پاسداری از صلح و عدالت و آزادی و امنیت جهانی از شاخص های اصلی گفتمان انقلاب اسلامی است. گفتمان انقلاب اسلامی محدود به مرزهای جغرافیایی نبوده بلکه فراتر از مرزها، پاسدار ارزش های انسانی است.



وی افزود: تمام تلاش نظام سلطه محدود کردن گفتمان انقلاب اسلامی در محدوده های جغرافیایی بوده و هست و چون اسلام، فطرت پاک انسان ها را مخاطب قرار داده لذا محدودیت پذیر نیست.



وی اضافه کرد: بیداری اسلامی آغازی برای بین الملل اسلام است. آغازی برای عدالتخواه ها و آزادیخواهان جهان است. بیداری اسلامی آغازی برای افول نظام سلطه است.



وی خاطرنشان شد: چگونه نظام سلطه به خود جرأت و اجازه داده تا به نام حقوق بشر، حقوق ملتها را زیر پای لگدمال کند. به نام مبارزه با تروریست، آزادیخواهان و حق طلبان را ترور کند. بنام دموکراسی حاکمیت دیکتاتوری را بر کشورهای اسلامی تثبیت کند و هر صدایی که با آزادی آمریکایی – حقوق بشر آمریکایی-عدالت آمریکایی مخالفت کند سرکوب می شود.