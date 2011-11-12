شرایط نیروهای آمریکا و اسراییل برای حمله آماده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در حاشیه گردهمایی روسای ارکان یکم و مسوولان نیروی انسانی یگانهای نیروی زمینی ارتش با اشاره به تهدیدات کشورهای غربی علیه کشورمان گفت: تهدیدات اسراییل و آمریکا چیز جدیدی نیست، در طول سالهای انقلاب اسلامی آنها همواره ما را تهدید میکنند، اما در شرایط کنونی تهدیداتی که آنها انجام میدهند، یک فرافکنی بیش نیست که به جهت مشکلات سنگینی - به عنوان نمونه در آمریکا جنبش وال استریت و رژیم غاصب اسراییل هم از درون شاهد یک فروپاشی است- که در داخل کشورشان با آن مواجه هستند و برای اینکه ذهن مردم دنیا را به مسایلی غیر از مسایل داخلی خود معطوف کنند، به همین خاطر تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار دارند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه شرایط نیروهای آمریکایی و به ویژه اسراییل برای حمله آماده نیست،گفت: نیروهای مسلح ایران برای پاسخ به هر تهدیدی آماده هستند.
وی ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به هر تهدیدی آماده هستند، ما حفظ آمادگی همه جانبه را وظیفه خود میدانیم و لحظهای هم از این امر غفلت نمیکنیم و همیشه به فرموده امام خامنهای ( حفظه الله) خود را مثل شب عملیات آماده نگه میداریم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه «شرایط نیروهای آمریکایی و به ویژه اسراییل برای حمله آماده نیست» افزود: امروز ارتش اسراییل غاصب یک ارتش شکست خورده است، جنگ 22 روزه و 33 روزه لطمات وصف ناپذیری به اسراییل وارد کرده و من فکر میکنم که در طول این مدت هنوز به بازیابی و تجدید قوا نرسیده است و توان باز کردن جبهه جدیدی دیگری را ندارد.
پوردستان در پایان خطاب به مردم ایران اسلامی گفت: ملت بزرگ ایران اسلامی مطمئن باشند که فرزندان سربازشان در پادگانها با حواس جمع و سلاحهای آماده این تهدیدات را در زمین، هوا، دریا و زیر سطح رصد میکنند و با تکیه بر سلاحهای بومی و ایمانی و ولایتمداری که برخوردارند، توان مقابله با هر تهدیدی را دارند و از این بابت ملت شریف ایران هیچ نگرانی نداشته باشند.
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