ترویج فرهنگ عاشورایی در جامعه ضرورتی انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی، ظهر شنبه در جلسه ستاد محرم با تاکید بر ترویج و توسعه فرهنگ عاشورایی در جامعه، گفت: باید جوانان را با فلسفه عاشورا و قیام امام حسین(ع) آشنا کنیم.



وی با تاکید بر آسیب شناسی آئین های عزاداری امام حسین(ع) در جامعه، گفت: ستاد محرم در راستای برنامه ریزی و ایجاد زمینه پژوهش در خصوص آسیب های جریان های انحرافی در عزاداری ایام محرم است.



احمدی به ایجاد تعامل بین حوزه و دانشگاه در خصوص آسیب شناسی عزاداری های ایام محرم اشاره کرد و ادامه داد: دشمنان به دنبال ضعف های ما هستند و از آنجاییکه عزاداری حسینیه و زینبیه در عرصه های جهانی به نمایش در می آید باید در برگزاری آن با دقت تمام عمل کرد.

وی با اشاره به اینکه انتقال اندیشه ها و اهداف قیام امام حسین(ع) از وظایف تک تک مسئولان و متولیان فرهنگی، ادامه داد: حضور میهمانانی از خارج استان می تواند زمینه گردشگر دینی را در استان فراهم سازد.



احمدی افزود: باید از این فرصت برای شناساندن جاذبه های گردشگری استان استفاده کرد.



معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان، برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی را یکی دیگر از برنامه های توسعه و ترویج فرهنگ عاشورایی در جامعه اعلام کرد و گفت: تمام دستگاه های استان باید برای برگزاری مراسم باشکوه و در خور استان شور و شعور آماده باشند.



احمدی با بیان اینکه کارهای فرهنگی و عاشورایی باید به نحوی برنامه ریزی شود که در طول سال قابل اجرا باشد، یادآور شد: امام حسین(ع) برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد.



