ترویج فرهنگ عاشورایی در جامعه ضرورتی انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی، ظهر شنبه در جلسه ستاد محرم با تاکید بر ترویج و توسعه فرهنگ عاشورایی در جامعه، گفت: باید جوانان را با فلسفه عاشورا و قیام امام حسین(ع) آشنا کنیم.
وی با تاکید بر آسیب شناسی آئین های عزاداری امام حسین(ع) در جامعه، گفت: ستاد محرم در راستای برنامه ریزی و ایجاد زمینه پژوهش در خصوص آسیب های جریان های انحرافی در عزاداری ایام محرم است.
احمدی به ایجاد تعامل بین حوزه و دانشگاه در خصوص آسیب شناسی عزاداری های ایام محرم اشاره کرد و ادامه داد: دشمنان به دنبال ضعف های ما هستند و از آنجاییکه عزاداری حسینیه و زینبیه در عرصه های جهانی به نمایش در می آید باید در برگزاری آن با دقت تمام عمل کرد.
وی با تاکید بر آسیب شناسی آئین های عزاداری امام حسین(ع) در جامعه، گفت: ستاد محرم در راستای برنامه ریزی و ایجاد زمینه پژوهش در خصوص آسیب های جریان های انحرافی در عزاداری ایام محرم است.
احمدی به ایجاد تعامل بین حوزه و دانشگاه در خصوص آسیب شناسی عزاداری های ایام محرم اشاره کرد و ادامه داد: دشمنان به دنبال ضعف های ما هستند و از آنجاییکه عزاداری حسینیه و زینبیه در عرصه های جهانی به نمایش در می آید باید در برگزاری آن با دقت تمام عمل کرد.
وی با اشاره به اینکه انتقال اندیشه ها و اهداف قیام امام حسین(ع) از وظایف تک تک مسئولان و متولیان فرهنگی، ادامه داد: حضور میهمانانی از خارج استان می تواند زمینه گردشگر دینی را در استان فراهم سازد.
احمدی افزود: باید از این فرصت برای شناساندن جاذبه های گردشگری استان استفاده کرد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان، برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی را یکی دیگر از برنامه های توسعه و ترویج فرهنگ عاشورایی در جامعه اعلام کرد و گفت: تمام دستگاه های استان باید برای برگزاری مراسم باشکوه و در خور استان شور و شعور آماده باشند.
احمدی با بیان اینکه کارهای فرهنگی و عاشورایی باید به نحوی برنامه ریزی شود که در طول سال قابل اجرا باشد، یادآور شد: امام حسین(ع) برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد.
احمدی افزود: باید از این فرصت برای شناساندن جاذبه های گردشگری استان استفاده کرد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان، برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی را یکی دیگر از برنامه های توسعه و ترویج فرهنگ عاشورایی در جامعه اعلام کرد و گفت: تمام دستگاه های استان باید برای برگزاری مراسم باشکوه و در خور استان شور و شعور آماده باشند.
احمدی با بیان اینکه کارهای فرهنگی و عاشورایی باید به نحوی برنامه ریزی شود که در طول سال قابل اجرا باشد، یادآور شد: امام حسین(ع) برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد.
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