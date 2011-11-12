به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی عابدینی با اشاره به ثبت رکورد رتبه نخست استان سیستان و بلوچستان برای ثبت نام خانوارهای دریافت کننده نفت سفید، گفت: بر اساس آمارهای رسمی استان سیستان و بلوچستان دارای بیش از 538 هزار خانوار ثبت نام شده نفت سفید است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان با اعلام اینکه منطقه زاهدان با پوشش دادن شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، زاهدان، خاش، زابلی، سراوان، سیب و سوران بیش از 430 هزار خانوار را از این تعداد تحت پوشش خدمات خود قرار داده است، تصریح کرد: این حجم خانوار ثبت نام شده برای دریافت نفت سفید به سبب وابستگی 100 درصدی این استان مرزی به سوخت مایع است.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه منطقه زاهدان با دارا بودن یک هزار و 413 مصرف کننده عمده و 569 مجاری عرضه رتبه 19 را در بین مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به خود اختصاص داده است، بیان کرد: در بخش رتبه بندی مناطق از لحاظ تعداد نفتکش های جاده پیمای فعال هم منطقه نفتی زاهدان با دارا بودن 701 نفتکش در رده هشتم و از بعد واگذاری، رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی با یادآوری اینکه توزیع فرآورده‌های نفتی در منطقه زاهدان به برکت نگاه عدالت محور دولت به 6 میلیون و 200 هزار لیتر در روز رسیده است، اظهار داشت: در ابتدای سال 1384 به طور متوسط روزانه بیش از چهار میلیون لیتر فرآورده نفتی در سطح این منطقه توزیع می شد که با توسعه زیرساخت‌ها ظرفیت توزیع سوخت در منطقه زاهدان با رشد قابل توجه‌ای همراه بوده است.

عابدینی با بیان اینکه در این مدت عرضه گاز مایع از 224 تن به 270 تن در روز افزایش یافته است، تبیین کرد: افزایش رفاه و رضایت‌مندی شهروندان از مهمترین سیاستهای شرکت پخش فرآورده های نفتی بوده که در این راستا در 6 سال گذشته 27 باب جایگاه و فروشندگی جدید فرآورده نفتی راه اندازی شده است.

وی افزود: همچنین برای افزایش خدمت رسانی به مردم با ورود گاز به سیستان و بلوچستان اعطای مجوز ساخت 14 جایگاه دو منظوره بنزین و سی.ان.جی و 21 فروشندگی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در پیش برد سیاست‌های خدمت رسانی، یادآور شد: به منظور تحقق اصل 44 قانون اساسی، سهم بخش خصوصی را در واگذاری فعالیتها از 55 درصد آغاز برنامه چهارم توسعه به 85 درصد رسیده است.