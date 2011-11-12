ستاد ویژه محرم در زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دشتکی ظهر شنبه در نخستین جلسه ستاد محرم در استان زنجان بیا بیان اینکه ستاد وظیفه تبلیغات محیطی و رسانه ای و چگونگی آموزش های لازم را در دستور کار خود قرار داده است افزود: امروز همه نگاه ها به جمهوری اسلامی ایران است، چرا که ایران اسلامی پرچمدار نظام توحیدی در جهان شناخته شده است و مردم به ستوه آمده کشورها تمام امیدشان به کشورمان است.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: غیر از مدیریت توحیدی و اسلامی هیچ مدیریتی قادر نیست دنیای امروز را مدیریت و رهبری کند و امروز همه مدیریت ها به غیر از مدیریت توحیدی و اسلامی به بن بست رسیده اند که نمونه های آن را در دنیای غرب شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه مدیریت غرب اعتقادی به نگاه توحیدی ندارد، ابرازداشت: نگاه و مدیریت توحیدی منافع مدیریت سرمایه داری را مورد تهدید قرار می دهد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی همزمان با ماه محرم در استان، گفت: امسال ۱۴ کشوراسلامی در چهارمین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی حضور پیدا می کنند.

حجت الاسلام دشتکی گفت: امسال نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در سطح بین المللی برگزار می شود و تلاش شده تا در این نمایشگاه آثار ویژه در معرض دید عموم قرار گیرد.



وی با اشاره به اینکه امسال شهرستان ها نیز باید بسیار غنی تر از سال های گذشته در این نمایشگاه حضور یابند، اظهار داشت: از آنجایی که برنامه های دهه اول محرم در استان زنجان یک حالت الگویی در سطح کشور دارد و مراسم آن مورد توجه مقام معظم رهبری و سایر مراجع تقلید و بزرگان کشور قرار گرفته باید در برگزاری برنامه ها توجه و دقت لازم صورت گیرد.



وی با تاکید بر توجه هر چه بیشتر بر محتوای برنامه های دهه اول محرم، یادآور شد: در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبت های مذهبی برنامه ریزی های لازم برای برنامه های دهه اول محرم صورت گرفته است.



حجت الاسلام دشتکی ادامه داد: مساجد، هیئت های مذهبی و مبلغان بازوان توانمند ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبت های مذهبی هستند. مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: بحث امر به معروف و نهی از منکر باید در ماه محرم مورد توجه جدی مردم و مسئولان قرار گیرد.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به انتخابات در پیش روی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: همه باید در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش کنند، چرا که انتخابات اقتدار ملی نظام اسلامی را در معرض دید جهانیان قرار می دهد.

وی خاطر نشان کرد: باید برای حضور حداکثری مردم در انتخابات و رفع موانع اقدامات لازم صورت گیرد و در دهه اول محرم مبلغین تلاش خواهند کرد تا با پاسخ به شبهات بر حضور حداکثری مردم بیفزایند.

