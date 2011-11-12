به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، امیرالحاج ایران اسلامی ‌روز گذشته طی دیدارهای جداگانه‌ای با وزیر امور حج کشور الجزایر و روسای بعثه‌های حج کشورهای قطر، چین و هند با تأکید بر ضرورت اتحاد امت اسلامی، برای انتقال تجربیات ایران اسلامی به بعثه حج سایر کشورها در زمینه‌های مختلف اعلام آمادگی کرد.

قاضی‌عسکر از این هیئت‌های الجزایری، قطری، چینی و هندی دعوت کرد تا برای دریافت تجربیات بعثه حج جمهوری اسلامی ایران در زمینه عملیات حج به ایران اسلامی سفر کنند.

نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در کلیه این دیدارها موفقیت جمهوری اسلامی ایران در زمینه وحدت و برادری بین شیعیان و برادران اهل سنت را مورد اشاره قرار داد و گفت: در بعثه مقام معظم رهبری هم شورای افتاء مربوط به تشیع و هم شورای افتاء اهل سنت فعال است. زائران ایرانی شیعه و سنی نیز در سفر معنوی حج از امکانات کاملاً برابر بهره‌مند می‌شوند.

قاضی‌عسکر در دیدار با دکتر "بوغلام‌الله عبدالله" وزیر امور حج الجزایر، ابتکار الجزایر در برگزاری همایش حج را زمینه‌ساز برگزاری همایش‌هایی موفق در زمینه حج در سایر کشورها نظیر روسیه، پاکستان، تونس و فیلیپین دانست و با اشاره به توافق‌نامه میان بعثه مقام معظم رهبری با وزارت امور حج الجزایر گفت: متعهد به عملیاتی شدن کلیه مفاد این توافق‌نامه هستیم و برای تحقق آنها سعی می‌کنیم.



نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به شایعاتی بی‌اساس مبنی بر تصمیم ایران برای ترور سفیر عربستان در آمریکا گفت: جمهوری اسلامی ایران خود آسیب‌دیده ترور است و بیش از 12 هزار نفر در ایران توسط ایادی آمریکا ترور شده‌اند. فکر ترور یک فکر غیرانسانی و غیراسلامی است و ما معتقد به توسعه روابط با کشورهای اسلامی هستیم.

"بوغلام‌الله عبدالله" وزیر امور حج الجزایر نیز گفت: منشأ شایعاتی نظیر آنچه تحت عنوان اراده ایران برای ترور سفیر عربستان در آمریکا مطرح شد، چیزی جز اختلاف‌افکنی میان کشورهای اسلامی نیست. این مسلمانان هستند که باید هشیار باشند و اجازه ندهند این توطئه‌ها به سرانجام برسد.

بر طبق این گزارش، حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر در دیدار با "ابراهیم هونگ" رئیس بعثه حج کشور چین نیز با اشاره به روابط نزدیک و دوستانه ایران و چین و توسعه روابط اقتصادی دو کشور گفت: فرصت "حج" یکی از فرصت‌های تعامل و همکاری بین دو کشور است.



سرپرست حجاج ایرانی در دیدار با "حسن احمد زیدی" رئیس بعثه حج کشور هند نیز با ابراز خرسندی از جامعیت مسلمانان هند گفت: حساسیت مسلمانان هندی نسبت به دین‌شان و تعامل آنها با ادیان دیگر و زندگی مسالمت‌آمیزشان با دیگران نمونه است.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اعلام آمادگی برای برگزاری همایش "حج و وحدت امت اسلامی" با همکاری بعثه حج کشور هند گفت: معتقدیم امروز "فرقه‌گرایی" ضرر زیادی برای جهان اسلام دارد لذا مسلمانان شیعه و سنی باید در سایه اتحاد با یکدیگر از حیثیت اسلام دفاع کنند زیرا دشمن به شیعه و سنی کاری ندارد بلکه با اسلام دشمن است.



رئیس بعثه حج کشور هند در تشریح هدف از حضور در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه گفت: به بعثه حج جمهوری اسلامی ایران آمدم تا در جریان قرار گیرم که طی چه برنامه و مکانیسمی امور تغذیه 100 هزار زائر ایرانی اداره می‌شود.



سرپرست حجاج ایرانی نیز از رئیس بعثه حج کشور هند و هیئت همراه دعوت کرد تا از آشپزخانه‌های مرکزی فعال در مکه مکرمه و مدینه منوره که نسبت به تهیه غذای زائران ایرانی اقدام می‌کنند بازدید کنند.