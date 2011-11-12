فیلمساز اردبیلی در جشنواره بین المللی رشد درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب شکرزاده با فیلم "الاکلنگ" همچنین در این جشنواره جایزه نقدی فیلم برتر بخش حقوق شهروندی سازمان فرهنگی- ورزشی شهرداری تهران را نیز به دست آورد.



فیلم الا کلنگ پیش از این به بخش مسابقه جشنواره منطقه ای "کوسالان" و جشنواره بین المللی کوتاه تهران راه یافته بود.

ارتقا هنر دینی در دیدار امام جمعه اردبیل با هنرمندان بررسی می شود

همچنین سرپرست حوزه هنری استان اردبیل روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر از دیدار هنرمندان استان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل برای اولین بار خبر داد.

ساسان ناطق اضافه کرد: جمعی از هنرمندان و کارکنان حوزه هنری استان به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیرخم با حجت الاسلام سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان دیدار می کنند.

وی با بیان اینکه این دیدار ساعت 18 روز یک شنبه 22 آبان ماه در دفتر امام جمعه اردبیل برگزار می شود، افزود: در این دیدار علاوه بر ارائه گزارش فعالیت و اقدامات انجام گرفته درشش ماهه نخست امسال، راهکارهای ارتقا فرهنگ و هنر دینی و موانع نیل به اهداف فرهنگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



به گفته سرپرست حوزه هنری استان در این دیدار به مناسبت اعیاد قربان و عید سعید غدیرخم، شاعران و هنرمندان جوان حوزه هنری و پیشکسوت در مدح حضرت علی (ع) به شعرخوانی خواهند پرداخت.