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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۹:۰۵

رنگرز در گفتگو با مهر:

برادرم به فکر حضور در انتخابات فدراسیون کشتی نیست

برادرم به فکر حضور در انتخابات فدراسیون کشتی نیست

عضو پیشین تیم ملی کشتی آزاد کشورمان گفت: برادرم حسن رنگرز به فکر حضور در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی نیست.

حسین رنگرز، عضو پیشین تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شاید برخی مسائل از جمله سابقه مربیگری تیم ملی، قهرمانی برادرم و حضورش به عنوان مشاور وزارت ورزش و جوانان باعث می شود نام حسن رنگرز به عنوان گزینه مورد نظر و جدی برخی محافل برای انتخابات فدراسیون کشتی مطرح شود.

وی ادامه داد: نمی خواهم برخی مسائل را باز کنم اما فقط می توانم بگویم که برادرم به فکر حضور در انتخابات فدراسیون کشتی نیست.

رنگرز در پایان خاطر نشان کرد: حسن اهداف دیگری دارد و اصلا به دنبال ریاست فدراسیون کشتی نیست.

در حالی که موعد ثبت نام نامزدهای فدراسیون کشتی در چند روز آینده به پایان می رسد نام حسن رنگرز به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست فدراسیون کشتی مطرح شده است.

حال باید دید گزینه مورد نظر مسئولان وزارت ورزش و جوانان برای رقابت با یزدانی خرم و یا حتی جایگزینی وی کیست؟ این موضوعی است که تا عصر چهارشنبه همین هفته بصورت مشخص روشن می شود که آیا وزارت ورزش به فکر کنار گذاشتن یزدانی خرم به بهانه بازنشستگی است و یا اینکه می تواند از هیئت دولت برای وی مجوز بگیرد؟

کد مطلب 1458439

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