گرامیداشت غدیر اعلام وفاداری به ولایت و نبوت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین عصر شنبه در کنگره غدیر استانی که در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزارشد اظهارداشت: حقیقت غدیر و طرح پیامهای این حادثه ارزشمند و نیز توسعه فرهنگ غدیر وظیفه اسلامی و انقلابی و انسانی همه عاشقان ولایت است تا ابعاد ناشناخته آن برای مردم بازگو شود.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: نوع اداره جامعه پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و اعلام ارزشها و فضایلی که مدیران و رهبران جامعه باید واجد آنها باشند حاکی از اهمیت والای غدیر و تاثیر آن در زندگی بشر است و این عید بزرگ مسلمین باید بیشتر از گذشته به مردم شناسانده شود.

آیت الله باریک بین یادآورشد: غدیر پیام نورالهی است و بیانگر امامت و ولایت و مظهر پاکی و تقوی و علم و بصیرت است.

وی گفت: در دوران حاضر که انقلاب اسلامی با رهبری الهی امام خمینی(ره) و سپس هدایت مدبرانه مقام معظم رهبری با اقتدار و صلابت به پیش می رود از برکت غدیرخم است و باید تلاش کنیم تا پرچم ولایت و امامت همچنان نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به اهتزاز درآید.

امام جمعه قزوین برگزاری کنگره و همایش های ویژه غدیر را در آشنایی بیشتر جوانان با موضوع مهم ولایت و امامت موثر دانست و گفت: با توجه به توطئه های غرب و دشمنان علیه نظام اسلامی و تلاش آنها برای صدمه زدن به خیمه دین و ولایت، باید فرهنگ غدیر در جامعه ترویج و نهادینه شود.

در ابتدای این مراسم حجت الاسلام علی ارباب دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر استان قزوین در خصوص برنامه های فرهنگی این کنگره و مراسم عید غدیر در استان گزارشی ارایه کرد.