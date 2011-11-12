سامانه کنترل کالا در اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دست باز بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار کرد: این سامانه کلیه مراحل ورود و خروج کالاها را به صورت دقیق رصد کرده و از ورود کالاهای خارجی و غیر استاندارد به صورت قاچاق جلوگیری می کند.

وی به تشویق مردم به استفاده از تولیدات داخلی و کالاهای استاندارد تاکید کرد و عنوان کرد: بعد از کنترل دقیق و بازرسی، کالاها کد گذاری شده وارد چرخه اقتصادی می شود.

به گفته سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری اردبیل برای بومی سازی و تأمین معیشتی مرز نشینان، ساماندهی مبادلات مرزی ضرورت بیشتری دارد.

دست باز آموزش و اطلاع رسانی تجار و وارد کنندگان کالا را در جلوگیری از قاچاق کالا ضروری دانست و افزود: با تشکیل تیمهای ویژه بازرسی و بررسی میدانی و نحوه فعالیت دستگاههای ذیربط از بروز این پدیده جلوگیری می شود.

این مسئول با بیان اینکه در جهت تحقق و تقویت تجارت قانونی دستگاههای اجرایی نقش بسزایی دارند، از دستگاههای مرتبط خواست در خصوص اجرای مصوبات و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع موانع و مشکلات احتمالی گامهای اساسی بردارند.

وی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی با اولویت قرار دادن سلامت مردم و جامعه به صورت مدون و هماهنگ نسبت به جلوگیری قاچاق کالاهای غیر بهداشتی اقدام کنند.

دست باز خواستار ادامه این نوع جلسات شد و عنوان کرد: آثار ماندگار اجرای همه جانبه مصوبات این جلسه در کاهش قابل قبول حجم قاچاق کالا و شفاف سازی گردش کالا و ارز و گسترش تأمین سلامت اقتصادی و اجتماعی مردم مؤثر است.