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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۱۴

با هدف مبارزه با قاچاق کالا/

سامانه کنترل کالا در اردبیل راه اندازی می شود

سامانه کنترل کالا در اردبیل راه اندازی می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: سرپرست معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل از طراحی و راه اندازی سامانه کنترل کالا برای جلوگیری از قاچاق کالا در اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دست باز بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار کرد: این سامانه کلیه مراحل ورود و خروج کالاها را به صورت دقیق رصد کرده و از ورود کالاهای خارجی و غیر استاندارد به صورت قاچاق جلوگیری می کند.

وی به تشویق مردم به استفاده از تولیدات داخلی و کالاهای استاندارد تاکید کرد و عنوان کرد: بعد از کنترل دقیق و بازرسی، کالاها کد گذاری شده وارد چرخه اقتصادی می شود.

به گفته سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری اردبیل برای بومی سازی و تأمین معیشتی مرز نشینان، ساماندهی مبادلات مرزی ضرورت بیشتری دارد.

دست باز آموزش و اطلاع رسانی تجار و وارد کنندگان کالا را در جلوگیری از قاچاق کالا ضروری دانست و افزود: با تشکیل تیمهای ویژه بازرسی و بررسی میدانی و نحوه فعالیت دستگاههای ذیربط از بروز این پدیده جلوگیری می شود.

 این مسئول با بیان اینکه در جهت تحقق و تقویت تجارت قانونی دستگاههای اجرایی نقش بسزایی دارند، از دستگاههای مرتبط خواست در خصوص اجرای مصوبات و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع موانع و مشکلات احتمالی گامهای اساسی بردارند.

وی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی با اولویت قرار دادن سلامت مردم و جامعه به صورت مدون و هماهنگ نسبت به جلوگیری قاچاق کالاهای غیر بهداشتی اقدام کنند.

دست باز خواستار ادامه این نوع جلسات شد و عنوان کرد: آثار ماندگار اجرای همه جانبه مصوبات این جلسه در کاهش قابل قبول حجم قاچاق کالا و شفاف سازی گردش کالا و ارز و گسترش تأمین سلامت اقتصادی و اجتماعی مردم مؤثر است.

کد مطلب 1458444

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