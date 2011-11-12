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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۳

صالحی در دیدار مقام روس:

دنیا درمرحله حساسی قرار گرفته است/ آمادگی هرگونه همکاری به روسیه

دنیا درمرحله حساسی قرار گرفته است/ آمادگی هرگونه همکاری به روسیه

میخائیل باگدانف معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در امور خاورمیانه امروز شنبه با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و در خصوص روابط دوجانبه، منطقه ای و بین المللی تبادل نظر و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی در این دیدار ضمن اشاره به پیشرفت و تجانس خوب موجود در روابط دوجانبه آمادگی کشورمان را جهت تبادل نظر و توسعه همکاریها در موضوعات دو جانبه و منطقه ای اعلام کرد و افزود: آمادگی داریم در رایزنی مستمر با شما باشیم چون احساس می کنیم دنیا درمرحله حساسی قرار گرفته است.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اشاره به نقش و جایگاه روسیه افزود: روسیه می تواند نقش مهمی در ایجاد صلح و ثبات در منطقه ایفا کند و ما در این زمینه آماده هرگونه همکاری با روسیه هستیم ضمن اینکه دنبال صلح و ثبات و امنیت در منطقه هستیم و نمی خواهیم خدشه ای توسط دیگران به صلح و ثبات موجود وارد آید.

میخائیل باگدانف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز در این دیدار با ابلاغ سلام سرگی لاوروف وزیر امور خارجه کشورش به همتای ایرانی گفت: ما خواستار توسعه همکاریها با جمهوری اسلامی ایران هستیم و همکاریهای منطقه ای خود را در چارچوب سازمانهای منطقه ای مثل سازمان همکاری شانگهای می توانیم ادامه دهیم.

کد مطلب 1458446

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